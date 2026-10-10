Simon wzmocnił się do czwartej kategorii w pobliżu Meksyku — Global News Canada
Huragan Simon na Oceanie Spokojnym wzmocnił się do czwartej kategorii i zmierzał w kierunku wybrzeża Meksyku. Według Global News Canada maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru osiągnęła 230 km/h.
Prognoza intensywnych opadów
Narodowe Centrum Huraganów w Miami poinformowało, że huragan o takiej sile jest uznawany za duży. Według prognozy centrum Simon mógł przynieść do niektórych rejonów południowo-zachodniego Meksyku od 25 do 50 cm opadów, a lokalnie do 76 cm.
Mieszkańców wezwano do natychmiastowego przygotowania się na niepogodę. Oczekiwano, że huragan dotrze na ląd pod koniec soboty lub na początku niedzieli, przy czym wiatry o sile sztormu tropikalnego mogły rozpocząć się znacznie wcześniej.
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Ewakuacja i odwołanie zajęć
Najsilniejsze ulewy prognozowano wzdłuż wybrzeża Jalisco, a także w części Michoacán, Colimy i Nayaritu. Narodowe Centrum ostrzegło przed zagrażającymi życiu powodziami i osuwiskami, szczególnie na terenach o stromym ukształtowaniu.
Władze Jalisco odwołały zajęcia w piątek i poniedziałek w 22 nadmorskich gminach oraz rozpoczęły ewakuację dziesiątek osób z obszarów ryzyka. Sektor turystyczny Puerto Vallarty otrzymał polecenie zapewnienia pracownikom i odwiedzającym zakwaterowania w schroniskach lub bezpiecznych strefach do piątkowego popołudnia.