伊萨亚斯登陆后减弱，美国宣布疏散措施——Interia

飓风伊萨亚斯在佛罗里达州德斯廷附近登陆后开始逐渐减弱。美国国家飓风中心警告称，墨西哥湾沿岸将出现危险的风暴潮、强风、暴雨以及内陆洪水风险，Interia报道。

洪水和龙卷风威胁

据国家飓风中心称，风暴潮可能使水位上升1.8至2.7米。对于彭萨科拉海滩以及属于墨西哥湾群岛国家海岸的岛屿而言，情况可能尤其危险。预报员还预测将出现强降雨、局地内涝和可能发生的龙卷风。

预计阿拉巴马州南部、密西西比州南部和佐治亚州西南部将有4至20厘米降雨，部分地区更多。伊萨亚斯登陆后已被归类为气旋，但仍可能继续带来暴雨和时速高达100公里的强风。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

疏散和停电

佛罗里达州沃尔顿县、埃斯坎比亚县、奥卡卢萨县和富兰克林县的部分地区实施了强制疏散。阿拉巴马州州长凯·艾维还下令疏散并非加尔夫海岸、奥兰治海滩和多芬岛永久居民的人员。

部分地区的风速超过每小时100公里。法新社报道称，佛罗里达州出现屋顶被掀、树木倒伏和供电中断。周五晚间，佛罗里达州超过30万用户和阿拉巴马州约20万用户仍处于停电状态；数个机场暂停运营。

美国总统唐纳德·特朗普批准在阿拉巴马州实施紧急状态，这使得联邦援助和救援行动资金得以调动，联邦紧急事务管理局表示。

关注我们在