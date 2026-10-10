巴基斯坦同意于10月13日召开议会会议——《黎明报》

在巴基斯坦，总理夏巴兹·谢里夫在总统官邸会见了总统阿西夫·阿里·扎尔达里。双方讨论了该国总体安全和政治局势，并同意于10月13日星期二分别召开国民议会和参议院会议，《黎明报》报道。

会议参与者

与政府首脑一同出席会议的还有副总理兼外交部长伊沙克·达尔、总理政治事务顾问拉纳·萨瑙拉、内政部长穆赫辛·纳克维、总检察长曼苏尔·乌斯曼·阿万以及法律部长阿扎姆·纳齐尔·塔拉尔。

巴基斯坦人民党代表谢丽·雷赫曼和赛义德·纳维德·卡马尔也参加了会议。

中央与省之间的争议

此次会晤是在由巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导的联邦政府与开伯尔-普什图省当局发生争议的背景下举行的，该省由反对党PTI执政。分歧的主要议题之一是反恐政策。

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PTI表示，在涉及开伯尔-普什图省的安全决策中，该党未被纳入其中，但联邦当局予以否认。该党还主张重新审视反恐政策。中央政府则批评省级当局打击恐怖主义的努力，以及其就与阿富汗塔利班对话所持的立场。

信息部长阿塔乌拉·塔拉尔指责开伯尔-普什图省政府管理不善。他表示，该省通过国家财政委员会获得了7000亿卢比用于发展项目，但没有实现反恐部门现代化、建立法医实验室或安装安全城市系统摄像头。这名部长还声称，PTI将这些资金用于组织抗议活动。

与反对派的接触

此外，夏巴兹·谢里夫还与伊斯兰学者党（法兹尔派）领导人毛拉纳·法兹鲁尔·雷赫曼通电话。谈话议题包括缓和联邦中央政府与开伯尔-普什图省政府之间的紧张关系。根据总理办公室的消息，法兹鲁尔·雷赫曼接受了在政府首脑官邸举行会谈的邀请，会议预计将在近期举行。

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