在南非，汉格瓦尼·摩根·马乌梅拉在滕比萨医院涉嫌侵吞20亿兰特一案中至今仍未被刑事起诉。针对涉嫌招标违规和腐败的调查于2022年开始，据执法机构称，目前仍在进行。

调查被称为复杂

据TimesLIVE报道，南非优先犯罪调查局，即“鹰队”（Hawks），在特别调查组获得调查此案的授权之前就已启动调查。

国家检察院发言人凯泽·卡尼亚戈表示，调查需要采取多学科方法。据他所说，“鹰队”和检方已取得一定进展，但没有披露细节，以免损害案件。调查完成后，将评估现有证据，以确定是否有刑事起诉的依据。

“鹰队”发言人卡特莱戈·莫加莱表示，该调查获得了必要支持，并因相关指控的严重性而仍是优先事项。据她所说，相关案件中已有人被捕，相关程序正处于刑事司法系统的不同阶段，包括法院阶段。

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资产与法院裁决

一年前，特别调查组促成对资产采取保全措施，其中包括豪华房产和超级跑车，估值约为3.5亿兰特。保全令涉及价值超过5亿兰特的资产，其价值为5.03亿兰特。

该单位发言人塞尔比·马科托表示，财产管理人仍在追查可能因涉嫌侵吞而获得的更多房产、资产和资金。被采取保全措施的资产包括位于开普敦、约翰内斯堡和夸祖鲁-纳塔尔省的房产，以及劳斯莱斯、兰博基尼和宾利汽车。

比勒陀利亚高等法院本周驳回了马乌梅拉要求紧急停止出售一辆价值1000万兰特的法拉利SF90 Hybrid的申请，该车同样受到保全措施约束。法院责令MHR Maumela Family Trust信托支付诉讼费用。

对延误的批评

议会警务委员会主席伊恩·卡梅伦表示，公众有理由对调查进度感到不满。他指出，特别调查组已经发现大量有关滕比萨医院涉嫌腐败的证据，资产也已被追踪和扣押。卡梅伦还呼吁“鹰队”和检方解释延误原因，但不要披露可能损害调查的信息。

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