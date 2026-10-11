В ЮАР Хангвани Моргану Маумеле до сих пор не предъявили уголовных обвинений по делу о предполагаемом хищении 2 млрд рандов в больнице Тембиса. Расследование предполагаемых махинаций с тендерами и коррупции началось в 2022 году и, по данным правоохранительных органов, продолжается.

Расследование назвали сложным

Как сообщает TimesLIVE, Директорат по расследованию приоритетных преступлений ЮАР, известный как Hawks, начал расследование еще до того, как Специальное следственное подразделение получило полномочия проверять это дело.

Представитель Национального органа прокуратуры Кайзер Кганьяго заявил, что следствие требует междисциплинарного подхода. По его словам, Hawks и прокуратура достигли определенного прогресса, но не раскрывают подробностей, чтобы не навредить делу. После завершения расследования имеющиеся доказательства оценят, чтобы установить, есть ли основания для уголовного преследования.

Представительница Hawks Катлего Могале сообщила, что следствие имеет необходимую поддержку и остается приоритетным из-за серьезности утверждений. По ее словам, в связанных делах уже были аресты, а производства находятся на разных стадиях системы уголовного правосудия, в том числе в судах.

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Активы и судебное решение

Год назад Специальное следственное подразделение добилось обеспечения активов, в том числе элитной недвижимости и суперкаров, приблизительной стоимостью 350 млн рандов. Приказ об обеспечении касался активов на сумму более 500 млн рандов, а его стоимость составляет 503 млн рандов.

Представитель подразделения Селби Макгото заявил, что управляющий имуществом продолжает разыскивать дополнительную недвижимость, активы и средства, которые могли быть получены в результате предполагаемого хищения. Среди активов, в отношении которых применены обеспечительные меры, есть недвижимость в Кейптауне, Йоханнесбурге и провинции Квазулу-Натал, а также автомобили Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley.

Высокий суд в Претории на этой неделе отклонил срочное заявление Маумелы о приостановке продажи Ferrari SF90 Hybrid стоимостью 10 млн рандов, который также находится под обеспечительными мерами. Суд обязал траст MHR Maumela Family Trust оплатить судебные издержки.

Критика задержек

Председатель парламентского комитета по вопросам полиции Иан Кэмерон заявил, что общество имеет основания быть недовольным темпами расследования. Он отметил, что Специальное следственное подразделение уже выявило значительный объем доказательств предполагаемой коррупции в больнице Тембиса, а активы были отслежены и изъяты. Кэмерон также призвал Hawks и прокуратуру объяснить причины задержек, не раскрывая данных, которые могли бы навредить следствию.

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