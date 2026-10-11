W Republice Południowej Afryki Hangwani Morgan Maumela wciąż nie usłyszał zarzutów karnych w sprawie domniemanej defraudacji 2 mld randów w szpitalu Tembisa. Śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości przetargowych i korupcji rozpoczęło się w 2022 roku i, według organów ścigania, trwa.

Śledztwo określono jako złożone

Jak informuje TimesLIVE, południowoafrykańska Dyrekcja ds. Dochodzeń w Sprawie Przestępstw Priorytetowych, znana jako Hawks, rozpoczęła dochodzenie jeszcze zanim Specjalna Jednostka Śledcza otrzymała uprawnienia do zbadania tej sprawy.

Rzecznik Krajowego Urzędu Prokuratorskiego Kaizer Kganyago oświadczył, że śledztwo wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Według niego Hawks i prokuratura poczyniły pewne postępy, ale nie ujawniają szczegółów, aby nie zaszkodzić sprawie. Po zakończeniu śledztwa dostępne dowody zostaną ocenione, aby ustalić, czy istnieją podstawy do ścigania karnego.

Rzeczniczka Hawks Katlego Mogale poinformowała, że śledztwo ma niezbędne wsparcie i pozostaje priorytetem ze względu na powagę zarzutów. Jak powiedziała, w powiązanych sprawach doszło już do zatrzymań, a postępowania znajdują się na różnych etapach systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, w tym przed sądami.

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Aktywa i orzeczenie sądu

Rok temu Specjalna Jednostka Śledcza doprowadziła do zabezpieczenia aktywów, w tym luksusowych nieruchomości i supersamochodów, o przybliżonej wartości 350 mln randów. Nakaz zabezpieczenia dotyczył aktywów o wartości ponad 500 mln randów, a jego wartość wynosi 503 mln randów.

Rzecznik jednostki Selby Makgotho oświadczył, że zarządca majątkiem nadal poszukuje dodatkowych nieruchomości, aktywów i środków, które mogły zostać uzyskane w wyniku domniemanej defraudacji. Wśród aktywów objętych środkami zabezpieczającymi są nieruchomości w Kapsztadzie, Johannesburgu i prowincji KwaZulu-Natal, a także samochody Rolls-Royce, Lamborghini i Bentley.

Wysoki Sąd w Pretorii w tym tygodniu oddalił pilny wniosek Maumeli o wstrzymanie sprzedaży Ferrari SF90 Hybrid o wartości 10 mln randów, które również jest objęte środkami zabezpieczającymi. Sąd zobowiązał fundusz powierniczy MHR Maumela Family Trust do pokrycia kosztów sądowych.

Krytyka opóźnień

Przewodniczący parlamentarnej komisji ds. policji Ian Cameron oświadczył, że społeczeństwo ma podstawy, by być niezadowolone z tempa śledztwa. Zaznaczył, że Specjalna Jednostka Śledcza już ujawniła znaczną ilość dowodów domniemanej korupcji w szpitalu Tembisa, a aktywa zostały namierzone i zajęte. Cameron wezwał również Hawks i prokuraturę do wyjaśnienia przyczyn opóźnień bez ujawniania danych, które mogłyby zaszkodzić śledztwu.

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