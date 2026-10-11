У ПАР Маумелі досі не висунули обвинувачень у справі лікарні Тембіса — TimesLIVE

У ПАР Хангвані Моргану Маумелі досі не висунули кримінальних обвинувачень у справі про ймовірне розкрадання 2 млрд рандів у лікарні Тембіса. Розслідування ймовірних махінацій із тендерами та корупції розпочалося у 2022 році й, за даними правоохоронців, триває.

Розслідування назвали складним

Як повідомляє TimesLIVE, Директорат із розслідування пріоритетних злочинів ПАР, відомий як Hawks, почав розслідування ще до того, як Спеціальний слідчий підрозділ отримав повноваження перевіряти цю справу.

Речник Національного органу прокуратури Кайзер Кганьяго заявив, що слідство потребує міждисциплінарного підходу. За його словами, Hawks і прокуратура досягли певного прогресу, але не розкривають подробиць, аби не зашкодити справі. Після завершення розслідування наявні докази оцінять, щоб встановити, чи є підстави для кримінального переслідування.

Речниця Hawks Катлего Могале повідомила, що слідство має необхідну підтримку та залишається пріоритетним через серйозність тверджень. За її словами, у пов’язаних справах уже були арешти, а провадження перебувають на різних стадіях системи кримінального правосуддя, зокрема в судах.

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Активи та судове рішення

Рік тому Спеціальний слідчий підрозділ домігся забезпечення активів, зокрема елітної нерухомості та суперкарів, приблизною вартістю 350 млн рандів. Наказ про забезпечення стосувався активів на понад 500 млн рандів, а його вартість становить 503 млн рандів.

Речник підрозділу Селбі Макгото заявив, що керуючий майном продовжує розшукувати додаткову нерухомість, активи та кошти, які могли бути отримані внаслідок ймовірного розкрадання. Серед активів, щодо яких застосували забезпечувальні заходи, є нерухомість у Кейптауні, Йоганнесбурзі та провінції Квазулу-Натал, а також автомобілі Rolls-Royce, Lamborghini і Bentley.

Високий суд у Преторії цього тижня відхилив термінову заяву Маумели про зупинення продажу Ferrari SF90 Hybrid вартістю 10 млн рандів, який також перебуває під забезпечувальними заходами. Суд зобов’язав траст MHR Maumela Family Trust сплатити судові витрати.

Критика затримок

Голова парламентського комітету з питань поліції Іан Кемерон заявив, що суспільство має підстави бути незадоволеним темпами розслідування. Він зазначив, що Спеціальний слідчий підрозділ уже виявив значний обсяг доказів ймовірної корупції в лікарні Тембіса, а активи були відстежені та вилучені. Кемерон також закликав Hawks і прокуратуру пояснити причини затримок, не розкриваючи даних, які могли б зашкодити слідству.

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