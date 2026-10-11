墨西哥恩塞纳达市法官劳尔·埃尔南德斯裁定，三名男子杀害了澳大利亚兄弟卡勒姆·罗宾逊和杰克·罗宾逊，以及他们来自美国的朋友卡特·罗德，罪名成立。三名外国人于2024年4月前往下加利福尼亚州冲浪。

据《台北时报》报道，被判有罪者包括赫苏斯·赫拉尔多·加西亚，绰号“埃尔·凯卡斯”，以及伊里内奥·弗朗西斯科“Ｎ”和安赫尔·赫苏斯“Ｎ”。除三重谋杀外，法院还裁定他们犯有持械抢劫和持械盗窃车辆罪。

旅行期间失踪

卡勒姆和杰克·罗宾逊以及卡特·罗德于2024年4月抵达下加利福尼亚州。他们抵达距离恩塞纳达约80公里的蓬塔圣何塞镇后不久，被报失踪。三名男子的遗体于5月3日在一口井中被发现。

被指认为杀人实施者的加西亚于2024年5月被拘留，与他一同被拘留的还有其前伴侣阿里·吉塞尔·席尔瓦·拉亚、伊里内奥·弗朗西斯科“Ｎ”和安赫尔·赫苏斯“Ｎ”。在审判期间，席尔瓦·拉亚表示，加西亚向她承认，他带着一把9毫米口径手枪来到外国人的帐篷。

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检方要求判处210年监禁

根据下加利福尼亚州检察机关的说法，席尔瓦·拉亚于2024年4月27日抵达蓬塔圣何塞，与三名外国人见面，并煽动其一名同伴抢劫他们。按照检方的说法，抢劫发生在次日。

席尔瓦·拉亚被发现持有其中一名遇害者的手机，并于2025年11月被判处20年监禁。她在快速程序中承认犯有加重情节抢劫罪和使用暴力盗窃车辆罪。

检方要求对三名被判有罪者中的每人判处210年监禁。法官应于周五宣布最终刑罚。遇害澳大利亚人的父亲马丁·罗宾逊称，有罪判决是这个家庭长期而痛苦地寻求正义过程中的重要时刻。

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