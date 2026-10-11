在台湾，中国国民党和台湾民众党的立法院党团呼吁总统赖清德与在野党展开实质性对话，以解决宪政争议。据《台北时报》报道，政党代表将这场危机与行政院拒绝副署立法院通过的法案联系起来。

围绕法律的争议

中国国民党党团副秘书长许宇甄表示，总统没有与政治对手展开有效对话。她还表示，民主并不意味着选举获胜者垄断国家，也不意味着在野党必须服从民主进步党。

中国国民党党团呼吁赖清德邀请所有政党，就宪政争议、社会福利立法和预算问题进行协商，并建立常态性对话机制。

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预算和经济方面的批评

中国国民党主席郑丽文表示，经济增长应当惠及传统制造业、服务业、农业和渔业，而不是集中于高科技产业。许宇甄称，人工智能和半导体制造行业的利润正在增长，而传统产业则受到关税、汇率波动和成本上升的影响。

台湾民众党主席黄国昌呼吁总统公布由立法院通过的法律。他还表示，立法院尚未开始委员会审查明年的中央政府总预算案和本年度追加预算案，并指责赖清德制造一种错误印象，即立法委员故意拖延这一程序。

台湾民众党党团总召集人陈琬惠表示，总统和民主进步党政府“分裂了台湾”，其中包括推动罢免在野党立法委员的运动，以及拒绝副署已通过的法律。她呼吁赖清德搁置党派分歧，听取在野党的意见，并尊重立法机构和民主制衡体系。

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