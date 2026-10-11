台湾总统赖清德在台北发表国庆演说时表示，台湾需要发展多个经济产业，这些产业将共同形成一条“护国神山链”，并扩大国家经济实力的基础。据《台北时报》报道，他还呼吁正在海外扩展业务的领先企业，推动其供应链更深度地扎根台湾。

赖清德强调，台湾不能只依赖一个关键产业。他的言论可能指向台积电，即全球最大的晶圆代工芯片制造商，也是台湾经济的主要支柱之一。美国、日本及其他国家一直鼓励该公司在海外建厂，以加强供应安全并减少对台湾的依赖。

战略技术

总统表示，行政院正在加速发展战略产业和新技术。他将半导体、人工智能、国防、安全与监控系统，以及下一代通信列入政府的五大信赖产业。用于建设人工智能基础设施的10项新倡议中的三项关键技术是硅光子学、量子计算和机器人技术。

赖清德补充说，技术发展也必须让传统产业受益。他列举的其他方向包括关键矿产、生物技术和医疗保健、建立亚洲资产管理中心、公共基础设施和城市更新、创意产业，以及将旅游业发展成为规模达1万亿新台币的产业。

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企业支持与社会计划

赖清德宣布了一项面向微型、小型和中型企业的1000亿新台币计划，约合31.4亿美元。该计划将支持融资、员工培训、数字化转型、为实现净零排放进行升级，以及进入国际销售渠道。

总统还表示，当局打算维持台湾劳动者作为核心劳动力，并以外籍劳动者加以补充。对《外国专业人才延揽及雇用法》的修订，旨在扩大外国专业人士赴台和在台居留的机会，并让外国学生在完成学业后能够留在台湾。

在能源领域，政府计划通过可再生能源发电、储能、节能和电网升级，确保稳定供电、能源安全以及向净零排放过渡。从明年起，当局还计划为每名从出生至18岁的儿童每月发放5000新台币。

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