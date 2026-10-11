Prezydent Tajwanu William Lai powiedział podczas przemówienia z okazji Święta Narodowego w Tajpej, że kraj musi rozwijać wiele sektorów gospodarki, które wspólnie utworzą „łańcuch ochronnych gór” i poszerzą podstawę siły gospodarczej państwa. Jak podaje Taipei Times, wezwał również czołowe firmy rozszerzające działalność za granicą, aby pomagały w głębszym zakorzenieniu ich łańcuchów dostaw na Tajwanie.

Lai podkreślił, że Tajwan nie może polegać wyłącznie na jednej kluczowej branży. Jego słowa prawdopodobnie dotyczyły Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, największego na świecie kontraktowego producenta chipów i jednego z głównych filarów tajwańskiej gospodarki. Stany Zjednoczone, Japonia i inne państwa zachęcały spółkę do budowy fabryk za granicą, aby wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zmniejszyć zależność od Tajwanu.

Technologie strategiczne

Według prezydenta Yuan Wykonawczy przyspiesza rozwój strategicznych branż i nowych technologii. Do pięciu zaufanych sektorów rządu zaliczył półprzewodniki, sztuczną inteligencję, obronność, systemy bezpieczeństwa i nadzoru, a także komunikację następnej generacji. Trzema kluczowymi technologiami w ramach 10 nowych inicjatyw budowy infrastruktury dla AI są fotonika krzemowa, obliczenia kwantowe i robotyka.

Lai dodał, że rozwój technologiczny powinien przynosić korzyści również tradycyjnym branżom. Wśród innych kierunków wymienił minerały o znaczeniu krytycznym, biotechnologię i ochronę zdrowia, utworzenie azjatyckiego centrum zarządzania aktywami, infrastrukturę publiczną i odnowę miast, przemysły kreatywne oraz rozwój turystyki do poziomu sektora o wartości 1 bln nowych dolarów tajwańskich.

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Wsparcie biznesu i plany społeczne

Lai poinformował o programie o wartości 100 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli około 3,14 mld dolarów amerykańskich, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on wspierać finansowanie, szkolenie pracowników, transformację cyfrową, modernizację na rzecz osiągnięcia zerowych emisji oraz wejście na międzynarodowe kanały sprzedaży.

Prezydent powiedział również, że władze zamierzają utrzymać tajwańskich pracowników jako podstawową siłę roboczą, uzupełnianą przez pracowników zagranicznych. Zmiany w ustawie o rekrutacji i zatrudnianiu zagranicznych specjalistów mają rozszerzyć możliwości ich przyjazdu i pobytu na Tajwanie, a także umożliwić zagranicznym studentom pozostanie w kraju po ukończeniu nauki.

W energetyce rząd planuje zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej, bezpieczeństwo energetyczne i przejście do zerowych emisji poprzez generację ze źródeł odnawialnych, magazynowanie energii, oszczędzanie energii i modernizację sieci. Od przyszłego roku władze planują także wypłacać po 5 tys. nowych dolarów tajwańskich miesięcznie na każde dziecko od urodzenia do 18. roku życia.

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