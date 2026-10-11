W Pakistanie Sąd Najwyższy wciąż nie przekazał Federalnemu Sądowi Konstytucyjnemu akt spraw założyciela partii PTI Imrana Khana, mimo żądania tego sądu, aby przekazać je do rozpatrzenia. Z powodu sporu o uprawnienia dwóch najwyższych sądów kraju nie rozstrzygnięto również kwestii wykonania postanowienia o przeniesieniu Khana z więzienia do szpitala Shifa International Hospital, informuje The Express Tribune.

14 września Federalny Sąd Konstytucyjny poruszył kwestię postanowienia Sądu Najwyższego z 18 sierpnia, którym nakazano rządowi przenieść Khana do szpitala na leczenie. Jednocześnie ani Sąd Konstytucyjny, ani Sąd Najwyższy nie wyznaczyły jeszcze rozprawy w tej sprawie.

Rozprawę odroczono o trzy tygodnie

16 września trzyosobowy skład Sądu Najwyższego pod przewodnictwem sędziego Shahida Waheeda odroczył rozpoznanie sprawy o trzy tygodnie na wniosek prokuratora generalnego Pakistanu Mansura Awana. Publikacja zaznacza, że w przyszłym tygodniu rozprawa prawdopodobnie nie zostanie wyznaczona, ponieważ sędzia Waheed będzie rozpatrywał inne sprawy w rejestrze Sądu Najwyższego w Lahaurze.

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Urzędnik rządowy, z którym rozmawiała publikacja, oświadczył, że zgodnie z najnowszym raportem medycznym Imran Khan jest fizycznie zdrowy. Jak powiedział, dokument zostanie złożony we właściwym sądzie przed wyznaczeniem posiedzenia.

Rozbieżności dotyczące uprawnień sądów

Sąd Najwyższy uznał, że Federalny Sąd Konstytucyjny może żądać akt spraw zgodnie z artykułem 175 E(5) Konstytucji. Jednocześnie sędziowie zadali pytanie, czy przepis ten pozwala żądać dokumentów konkretnie od Sądu Najwyższego i jednocześnie nakazywać wyznaczenie spraw do rozpoznania.

Sędzia Naeem Akhtar Afghan zwrócił uwagę, że artykuł 175 E(5) wprost nie wspomina o żądaniu spraw z Sądu Najwyższego. Sędzia Shahid Waheed podkreślił, że skład nie może zignorować postanowienia Sądu Konstytucyjnego, jednak również postawił pytanie o jego wiążący charakter dla Sądu Najwyższego. Po niepełnym wykonaniu postanowienia z 18 sierpnia wnioskodawczyni Uzma Khan złożyła wniosek o pociągnięcie premiera Shehbaza Sharifa i innych urzędników do odpowiedzialności za obrazę sądu.

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