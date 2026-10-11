У Пакистані Верховний суд досі не передав Федеральному конституційному суду матеріали справ засновника партії PTI Імрана Хана, попри вимогу цього суду надати їх для розгляду. Через суперечку про повноваження двох найвищих судів країни також не вирішено питання щодо виконання постанови про переведення Хана з в’язниці до лікарні Shifa International Hospital, повідомляє The Express Tribune.

Федеральний конституційний суд 14 вересня порушив питання щодо постанови Верховного суду від 18 серпня, якою уряду наказали перевести Хана до лікарні для лікування. Водночас ані Конституційний суд, ані Верховний суд поки не призначили слухання у цій справі.

Слухання відклали на три тижні

16 вересня колегія з трьох суддів Верховного суду під головуванням судді Шахіда Вахіда відклала розгляд на три тижні на прохання генерального прокурора Пакистану Мансура Авана. Видання зазначає, що наступного тижня слухання навряд чи призначать, оскільки суддя Вахід розглядатиме інші справи в реєстрі Верховного суду в Лахорі.

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Урядовець, з яким поспілкувалося видання, заявив, що згідно з останнім медичним звітом Імран Хан фізично здоровий. За його словами, цей документ подадуть до відповідного суду перед призначенням засідання.

Розбіжності щодо повноважень судів

Верховний суд визнав, що Федеральний конституційний суд може витребовувати матеріали справ відповідно до статті 175 E(5) Конституції. Водночас судді поставили питання, чи дозволяє ця норма вимагати документи саме від Верховного суду та одночасно наказувати призначити справи до слухання.

Суддя Наїм Ахтар Афган звернув увагу, що стаття 175 E(5) прямо не згадує витребування справ із Верховного суду. Суддя Шахід Вахід наголосив, що колегія не може ігнорувати постанову Конституційного суду, однак також поставив питання про її обов’язковість для Верховного суду. Після неповного виконання постанови від 18 серпня заявниця Узма Хан подала клопотання про притягнення до відповідальності за неповагу до суду прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа та інших посадовців.

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