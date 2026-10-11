Експрезидент Юн і його дружина отримали 2,19 млрд вон у в’язниці — Korea Herald

У Південній Кореї ув’язнений колишній президент Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кон Хі отримали на рахунки для ув’язнених загалом близько 2,19 млрд вон, або 1,62 млн доларів. Такі дані Міністерства юстиції оприлюднив депутат Лі Сон Юн від правлячої Демократичної партії Кореї, повідомляє Korea Herald.

Надходження на рахунки

За період із 10 липня до 9 вересня 2026 року Юн отримав 1,95 млрд вон через 45 770 поповнень. Кім Кон Хі від часу її арешту 12 серпня 2025 року до 9 вересня 2026-го отримала 240 млн вон у 10 415 поповненнях.

Сума коштів, що надійшли подружжю, приблизно у вісім разів перевищує річну зарплату президента. Згідно з оприлюдненими даними, кожен із них отримав більше грошей, ніж будь-який інший ув’язнений у відповідному центрі тримання під вартою.

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Перекази понад ліміт

Законодавство Південної Кореї дозволяє ув’язненим отримувати кошти ззовні для придбання товарів першої потреби. На рахунку ув’язненого може зберігатися до 4 млн вон; гроші понад цей ліміт зберігають до звільнення або переказують на особистий банківський рахунок.

Юн майже 1,94 млрд вон зняв у 586 операціях — у середньому близько двох операцій у кожен робочий день. Представники Демократичної партії заявили, що він неодноразово просив працівників пенітенціарної служби переказувати кошти з його рахунку для ув’язнених на особистий банківський рахунок, що звільняло місце для нових надходжень. Депутати правлячої партії припускають, що реквізити рахунку Юна поширювали його адвокати та ютубери, які підтримують експрезидента, закликаючи надсилати кошти.

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