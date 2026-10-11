В Южной Корее находящийся в заключении бывший президент Юн Сок Ёль и его жена Ким Кон Хи получили на счета для заключённых в общей сложности около 2,19 млрд вон, или 1,62 млн долларов. Эти данные Министерства юстиции обнародовал депутат правящей Демократической партии Кореи Ли Сон Юн, сообщает Korea Herald.

Поступления на счета

За период с 10 июля по 9 сентября 2026 года Юн получил 1,95 млрд вон через 45 770 пополнений. Ким Кон Хи с момента её ареста 12 августа 2025 года по 9 сентября 2026 года получила 240 млн вон в 10 415 пополнениях.

Сумма средств, поступивших супругам, примерно в восемь раз превышает годовую зарплату президента. Согласно опубликованным данным, каждый из них получил больше денег, чем любой другой заключённый в соответствующем центре содержания под стражей.

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Переводы сверх лимита

Законодательство Южной Кореи позволяет заключённым получать средства извне для покупки товаров первой необходимости. На счёте заключённого может храниться до 4 млн вон; деньги сверх этого лимита хранятся до освобождения или переводятся на личный банковский счёт.

Юн снял почти 1,94 млрд вон в ходе 586 операций — в среднем около двух операций в каждый рабочий день. Представители Демократической партии заявили, что он неоднократно просил сотрудников пенитенциарной службы переводить средства с его счёта для заключённых на личный банковский счёт, что освобождало место для новых поступлений. Депутаты правящей партии предполагают, что реквизиты счёта Юна распространяли его адвокаты и ютуберы, поддерживающие экс-президента и призывающие отправлять деньги.

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