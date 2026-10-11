在韩国，遭监禁的前总统尹锡悦及其妻子金建希的在押人员账户共收到约21.9亿韩元，约合162万美元。执政的共同民主党议员李成润公布了司法部的相关数据，《韩国先驱报》报道。

账户入账情况

2026年7月10日至9月9日期间，尹锡悦通过45,770笔存入收到19.5亿韩元。金建希自2025年8月12日被捕至2026年9月9日，通过10,415笔存入收到2.4亿韩元。

这对夫妇收到的资金数额约为总统年薪的八倍。根据公布的数据，两人各自收到的金额都超过相应拘留中心内任何其他在押人员。

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超过限额的转账

韩国法律允许在押人员从外部收取资金，以购买生活必需品。在押人员账户最多可存放400万韩元；超过该限额的资金将保存至获释时，或转入个人银行账户。

尹锡悦在586笔操作中取出近19.4亿韩元，平均每个工作日约两笔操作。共同民主党代表称，他多次要求惩教部门工作人员将其在押人员账户中的资金转入个人银行账户，从而为新的存入腾出空间。执政党议员推测，尹锡悦的账户信息由其律师和支持这名前总统的YouTuber传播，并呼吁人们汇款。

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