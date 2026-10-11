W Korei Południowej uwięziony były prezydent Yoon Suk Yeol i jego żona Kim Keon Hee otrzymali na swoje konta więzienne łącznie około 2,19 mld wonów, czyli 1,62 mln dolarów. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości ujawnił Lee Sung-yoon, poseł rządzącej Demokratycznej Partii Korei, podaje Korea Herald.

Wpływy na konta

W okresie od 10 lipca do 9 września 2026 roku Yoon otrzymał 1,95 mld wonów w 45 770 wpłatach. Kim Keon Hee od chwili aresztowania 12 sierpnia 2025 roku do 9 września 2026 roku otrzymała 240 mln wonów w 10 415 wpłatach.

Kwota środków, które otrzymało małżeństwo, jest około ośmiokrotnie wyższa od rocznej pensji prezydenta. Według ujawnionych danych każde z nich otrzymało więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny osadzony w odpowiednim ośrodku detencyjnym.

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Przelewy ponad limit

Prawo Korei Południowej pozwala osadzonym otrzymywać środki z zewnątrz na zakup artykułów pierwszej potrzeby. Na koncie osadzonego może znajdować się do 4 mln wonów; pieniądze ponad ten limit są przechowywane do czasu zwolnienia lub przelewane na osobiste konto bankowe.

Yoon wypłacił niemal 1,94 mld wonów w 586 transakcjach — średnio około dwóch transakcji każdego dnia roboczego. Przedstawiciele Partii Demokratycznej oświadczyli, że wielokrotnie prosił pracowników służby więziennej o przelanie środków z jego konta więziennego na osobiste konto bankowe, co zwalniało miejsce na nowe wpłaty. Posłowie rządzącej partii przypuszczają, że dane konta Yoona rozpowszechniali jego prawnicy oraz youtuberzy popierający byłego prezydenta, wzywając do przesyłania pieniędzy.

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