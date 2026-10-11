在巴基斯坦，最高法院至今仍未将巴基斯坦正义运动党（PTI）创始人伊姆兰·汗案件的材料移交给联邦宪法法院，尽管该法院要求提供这些材料供审理。由于该国两个最高法院之间就权限存在争议，关于执行将汗从监狱转送至Shifa International Hospital治疗的裁定也尚未解决，《论坛快报》报道。

9月14日，联邦宪法法院提出了最高法院8月18日裁定的问题，该裁定命令政府将汗转送医院接受治疗。同时，宪法法院和最高法院均尚未为此案安排听证会。

听证会推迟三周

9月16日，在巴基斯坦总检察长曼苏尔·阿万的请求下，由沙希德·瓦希德法官主持的最高法院三人合议庭将审理推迟三周。该报指出，下周不太可能安排听证会，因为瓦希德法官将在最高法院拉合尔登记处审理其他案件。

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一名接受该报采访的政府官员表示，根据伊姆兰·汗最新的医疗报告，他身体健康。该官员称，这份文件将在安排开庭前提交给相关法院。

法院权限存在分歧

最高法院承认，根据宪法第175 E(5)条，联邦宪法法院可以调取案件材料。同时，法官们质疑，该条款是否允许其专门向最高法院索要文件，并同时命令将案件安排开庭审理。

纳伊姆·阿赫塔尔·阿富汗法官指出，第175 E(5)条并未明确提及从最高法院调取案件。沙希德·瓦希德法官强调，合议庭不能无视宪法法院的裁定，但也提出该裁定是否对最高法院具有约束力的问题。在8月18日裁定未获完全执行后，申请人乌兹玛·汗提交申请，要求追究总理谢赫巴兹·谢里夫及其他官员藐视法庭的责任。

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