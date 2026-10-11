В Пакистане Верховный суд до сих пор не передал Федеральному конституционному суду материалы дел основателя партии PTI Имрана Хана, несмотря на требование этого суда предоставить их для рассмотрения. Из-за спора о полномочиях двух высших судов страны также не решен вопрос об исполнении постановления о переводе Хана из тюрьмы в больницу Shifa International Hospital, сообщает The Express Tribune.

14 сентября Федеральный конституционный суд поднял вопрос о постановлении Верховного суда от 18 августа, которым правительству было предписано перевести Хана в больницу для лечения. В то же время ни Конституционный суд, ни Верховный суд пока не назначили слушание по этому делу.

Слушание отложили на три недели

16 сентября коллегия из трех судей Верховного суда под председательством судьи Шахида Вахида отложила рассмотрение на три недели по просьбе генерального прокурора Пакистана Мансура Авана. Издание отмечает, что на следующей неделе слушание вряд ли назначат, поскольку судья Вахид будет рассматривать другие дела в реестре Верховного суда в Лахоре.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правительственный чиновник, с которым пообщалось издание, заявил, что согласно последнему медицинскому отчету Имран Хан физически здоров. По его словам, этот документ будет подан в соответствующий суд до назначения заседания.

Разногласия относительно полномочий судов

Верховный суд признал, что Федеральный конституционный суд может истребовать материалы дел в соответствии со статьей 175 E(5) Конституции. В то же время судьи задались вопросом, позволяет ли эта норма требовать документы именно у Верховного суда и одновременно предписывать назначать дела к слушанию.

Судья Наим Ахтар Афган обратил внимание, что статья 175 E(5) прямо не упоминает истребование дел из Верховного суда. Судья Шахид Вахид подчеркнул, что коллегия не может игнорировать постановление Конституционного суда, однако также поставил вопрос о его обязательности для Верховного суда. После неполного исполнения постановления от 18 августа заявительница Узма Хан подала ходатайство о привлечении к ответственности за неуважение к суду премьер-министра Шехбаза Шарифа и других должностных лиц.

Читай нас в