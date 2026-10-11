Malezja odrzuciła prośbę Nepalu o umożliwienie wszystkim licencjonowanym agencjom zatrudnienia rekrutowania i kierowania nepalskich pracowników do tego kraju. Kuala Lumpur utrzyma zatwierdzoną listę 25 głównych agencji i 250 podagencji, informuje Kathmandu Post.

W nocie dyplomatycznej strona malezyjska potwierdziła poparcie dla scentralizowanego systemu zarządzania pracownikami zagranicznymi FWCMS. Agencje, których nie ma na zatwierdzonej liście, nie będą mogły kierować pracowników do Malezji od 5 listopada. Rząd kraju twierdzi, że system ma uczynić rekrutację bardziej przejrzystą i chronić migrantów zarobkowych przed wyzyskiem.

Spór o system rekrutacji

W nepalskim Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia poinformowano, że po odpowiedzi Malezji prowadzone są wewnętrzne konsultacje. Władze Nepalu nalegały, aby wszystkie licencjonowane firmy zatrudnienia miały równe i konkurencyjne możliwości kierowania pracowników.

Nepal wysłał już do Malezji trzy oficjalne pisma wyrażające zaniepokojenie restrykcyjnym mechanizmem rekrutacji. Malezja w odpowiedzi przekazała dwie noty dyplomatyczne, w których broniła swojego stanowiska i odmówiła ponownego rozpatrzenia decyzji.

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Spór nasilił się po tym, jak nepalskie agencje rekrutacyjne poprosiły o wyjście z platformy FWCMS, wskazując na nieuczciwe praktyki i kartelizację. Minister pracy Nepalu Ramji Yadav powiedział również swojemu malezyjskiemu odpowiednikowi Ramananowi Ramakrishnanowi, że ograniczenie do 25 głównych agencji i 250 podagencji jest sprzeczne z nepalskimi przepisami dotyczącymi zatrudnienia za granicą.

Dopóki strony nie uregulują kwestii wyboru agencji, rekrutacja nowych nepalskich pracowników do Malezji jest faktycznie zawieszona. Władze Nepalu przestały poświadczać pisma-zapotrzebowania na siłę roboczą składane przez agencje z listy FWCMS, a Departament Zatrudnienia Zagranicznego kontroluje te firmy.

Podwyżka płacy minimalnej

Osobno Malezja ogłosiła podwyższenie miesięcznej płacy minimalnej z 1700 do 2000 ringgitów od czerwca 2027 roku. Premier Anwar Ibrahim przedstawił tę decyzję podczas prezentacji budżetu na 2027 rok w parlamencie. Według niego podwyżka przyniesie korzyści ponad czterem milionom pracowników.

Przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia obejmują również cudzoziemców, w tym obywateli Nepalu, Bangladeszu i Indonezji. Jednocześnie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa o rocznym obrocie poniżej 50 mln ringgitów nie będą zobowiązane do natychmiastowego wprowadzenia nowej stawki. W Malezji pracuje około 400 tys. Nepalczyków.

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