Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. praw do wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się Gina Romero Rodriguez oświadczyła, że we wtorek dołączy do cotygodniowej głodówki w Iranie na znak protestu przeciwko stosowaniu kary śmierci i tłumieniu sprzeciwu. Poinformowała o tym w nagraniu wideo w mediach społecznościowych, pisze Jerusalem Post.

Romero Rodriguez dołączy do akcji „Wtorki bez egzekucji”, której uczestnicy sprzeciwiają się karze śmierci oraz ograniczaniu prawa do pokojowych zgromadzeń w Iranie. Jak podkreśliła, kara śmierci jest stosowana wobec osób za korzystanie z prawa do wolności zgromadzeń, stowarzyszania się, wyrażania poglądów i praw politycznych.

Oświadczenia o egzekucjach po protestach

Sprawozdawczyni oświadczyła, że po styczniowych protestach irańskie siły bezpieczeństwa zabiły tysiące uczestników demonstracji, a następnie władze nadal dokonywały egzekucji zatrzymanych w związku z protestami. Organizacje praw człowieka informowały o ponad 30 tysiącach zabitych, jednak z powodu wyłączeń internetu i późniejszych ograniczeń nie można ustalić dokładnej liczby.

Romero Rodriguez powiedziała również, że od 19 marca w Iranie stracono co najmniej 46 więźniów politycznych i protestujących. Nazwała to najwyższą koncentracją egzekucji politycznych w kraju od niemal 40 lat oraz stwierdziła, że w sprawach zatrzymanych naruszono gwarancje proceduralne, w tym poprzez tortury, wymuszone zaginięcia, przemoc seksualną, wymuszone zeznania i odmowę dostępu do wybranych przez nich prawników.

Sprawy osób skazanych na śmierć

Sprawozdawczyni wezwała społeczność międzynarodową do przyłączenia się do głodówki i zwróciła uwagę na sprawy byłego mistrza boksu Mohammada Javada Vafaei Saniego, 18-letniego Shervina Bagheriana oraz braci Hamidrezy i Abdolrezy Fathich, którzy oczekują na wykonanie wyroków śmierci.

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Vafaei Sani został aresztowany w 2020 roku za udział w ogólnokrajowych protestach w 2019 roku oraz za rzekome popieranie opozycyjnej organizacji Modżahedin-e Chalq. Jego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy odrzucono w grudniu 2025 roku. Bagherian został skazany na śmierć pod zarzutem „wrogości wobec Boga” w sprawie dotyczącej starć z siłami bezpieczeństwa w Teheranie podczas styczniowych protestów.

Bracia Fathi zostali skazani na śmierć przez Sąd Rewolucyjny w Szirazie pod zarzutem „szerzenia zepsucia na ziemi” z powodu rzekomego udziału w śmierci członka formacji Basidż i uszkodzeniu mienia publicznego. Według organizacji praw człowieka Hengaw obaj bracia byli torturowani, aby wymusić na nich zeznania, a jednemu z nich złamano rękę.

Dane obrońców praw człowieka

Według raportu Human Rights Activists News Agency od 10 października 2025 roku do 8 października 2026 roku w Iranie stracono co najmniej 2003 osoby, w tym co najmniej czterech nieletnich sprawców przestępstw. Co najmniej 230 kolejnych osób otrzymało w tym czasie wyroki śmierci.

Obrońcy praw człowieka zaznaczyli, że 95% udokumentowanych egzekucji przeprowadzono bez oficjalnego komunikatu władz, a dziewięć wykonano publicznie. Spośród 69 osób straconych w ciągu roku pod zarzutami politycznymi lub dotyczącymi bezpieczeństwa 35 było związanych ze styczniowymi protestami w 2026 roku.

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