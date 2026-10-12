Специальная докладчица ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Джина Ромеро Родригес заявила, что во вторник присоединится к еженедельной голодовке в Иране в знак протеста против применения смертной казни и подавления инакомыслия. Об этом она сообщила в видеообращении в социальных сетях, пишет Jerusalem Post.

Ромеро Родригес присоединится к акции «Вторники без казней», участники которой выступают против смертной казни и ограничения права на мирные собрания в Иране. По ее словам, смертную казнь применяют к людям за реализацию права на свободу собраний, ассоциации, выражения мнений и политических прав.

Заявления о казнях после протестов

Докладчица заявила, что после январских протестов иранские силовики убили тысячи участников демонстраций, а затем власти продолжили казнить задержанных в связи с протестами. Правозащитные группы сообщали о более чем 30 тысячах погибших, однако из-за отключений интернета и последующих ограничений точное число установить невозможно.

Ромеро Родригес также сказала, что с 19 марта в Иране казнили как минимум 46 политических заключенных и протестующих. Она назвала это самой высокой концентрацией политических казней в стране почти за 40 лет и заявила о нарушении процессуальных гарантий по делам задержанных, включая пытки, насильственные исчезновения, сексуальное насилие, принудительные признания и отказ в доступе к выбранным ими адвокатам.

Дела приговоренных к смертной казни

Докладчица призвала международное сообщество присоединиться к голодовке и обратила внимание на дела бывшего чемпиона по боксу Мохаммада Джавада Вафаи Сани, 18-летнего Шервина Багериана и братьев Хамидрезы и Абдолрезы Фатхи, ожидающих исполнения смертных приговоров.

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Вафаи Сани арестовали в 2020 году за участие в общенациональных протестах 2019 года и за предполагаемую поддержку оппозиционной организации «Моджахедин-е Хальк». Его ходатайство о повторном рассмотрении дела было отклонено в декабре 2025 года. Багериана приговорили к смертной казни по обвинению во «вражде против Бога» по делу о столкновениях с силовиками в Тегеране во время январских протестов.

Братья Фатхи были приговорены к смертной казни Революционным судом в Ширазе по обвинению в «распространении коррупции на земле» из-за предполагаемой причастности к смерти члена формирования «Басидж» и повреждению общественного имущества. По данным правозащитной организации Hengaw, обоих братьев пытали, принуждая к признаниям, а одному из них сломали руку.

Данные правозащитников

Согласно отчету Human Rights Activists News Agency, в период с 10 октября 2025 года по 8 октября 2026 года в Иране казнили как минимум 2003 человека, в том числе как минимум четырех несовершеннолетних правонарушителей. Еще как минимум 230 человек за это время получили смертные приговоры.

Правозащитники отметили, что 95% задокументированных казней были проведены без официального объявления властей, а девять — публично. Из 69 человек, казненных за год по политическим обвинениям или обвинениям в сфере безопасности, 35 были связаны с январскими протестами 2026 года.

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