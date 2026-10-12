联合国和平集会与结社自由权问题特别报告员吉娜·罗梅罗·罗德里格斯表示，她将于周二加入伊朗每周举行的绝食行动，以抗议使用死刑和压制异见。她在社交媒体视频讲话中宣布了这一消息，据《耶路撒冷邮报》报道。

罗梅罗·罗德里格斯将加入“无处决星期二”行动，其参与者反对伊朗的死刑以及对和平集会权的限制。她表示，死刑被用于惩罚行使集会、结社、表达观点和政治权利自由的人。

关于抗议后处决的声明

这名报告员表示，在一月抗议活动后，伊朗安全部队杀害了数千名示威者，随后当局继续处决因抗议活动被拘留者。人权组织报告称死亡人数超过3万人，但由于互联网被切断及后续限制，无法确定确切人数。

罗梅罗·罗德里格斯还表示，自3月19日以来，伊朗至少处决了46名政治犯和抗议者。她称这是该国近40年来政治处决最集中的时期，并表示在被拘留者案件中程序保障受到侵犯，包括酷刑、强迫失踪、性暴力、逼供以及拒绝其获得自行选择的律师。

被判处死刑者的案件

这名报告员呼吁国际社会加入绝食行动，并关注前拳击冠军穆罕默德·贾瓦德·瓦法伊·萨尼、18岁的谢尔温·巴格里安以及哈米德礼萨和阿卜杜勒礼萨·法特希兄弟的案件，他们正在等待执行死刑判决。

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瓦法伊·萨尼于2020年因参加2019年全国性抗议活动，以及据称支持反对派组织“人民圣战者组织”而被捕。他要求重新审理案件的申请于2025年12月被驳回。巴格里安在涉及一月抗议期间与德黑兰安全部队发生冲突的案件中，因被控“与真主为敌”而被判处死刑。

法特希兄弟被设拉子革命法院以“在地上散布腐败”罪判处死刑，原因是他们据称参与导致一名巴斯基组织成员死亡并损坏公共财产。人权组织Hengaw称，两兄弟均遭受酷刑以迫使他们认罪，其中一人的手臂被打断。

人权组织数据

根据Human Rights Activists News Agency的报告，从2025年10月10日至2026年10月8日，伊朗至少处决了2003人，其中至少包括4名未成年犯罪者。在此期间，另有至少230人被判处死刑。

人权倡导者指出，95%的已记录处决未经当局正式宣布，另有9起为公开处决。在一年内因政治或安全指控被处决的69人中，35人与2026年一月抗议活动有关。

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