马来西亚拒绝了尼泊尔提出的请求，即允许所有持牌就业中介机构招募并向该国输送尼泊尔工人。吉隆坡将保留经批准的25家主要中介机构和250家次级中介机构名单，《加德满都邮报》报道。

马来西亚方面在外交照会中确认支持外国工人集中管理系统FWCMS。未被列入获批名单的中介机构自11月5日起将无法向马来西亚输送工人。该国政府称，该系统旨在使招聘更加透明，并保护劳务移民免遭剥削。

围绕招聘系统的争议

尼泊尔劳工和就业部表示，在收到马来西亚的回复后，正在进行内部磋商。尼泊尔当局坚持认为，所有持牌就业公司都应拥有平等且具竞争力的输送工人的机会。

尼泊尔已向马来西亚发出三封官方信函，表达对限制性招聘机制的担忧。马来西亚则回复了两份外交照会，为其立场辩护并拒绝重新审议该决定。

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在尼泊尔招聘中介机构要求退出FWCMS平台、称存在不公平做法和卡特尔化之后，争议加剧。尼泊尔劳工部长拉姆吉·亚达夫还向其马来西亚同僚拉马南·拉马克里希南表示，将中介机构限制为25家主要机构和250家次级机构，违反了尼泊尔有关境外就业的法律。

在双方解决中介机构遴选问题之前，招募新的尼泊尔工人赴马来西亚一事实际上已暂停。尼泊尔当局已停止认证由FWCMS名单内中介机构提交的劳动力需求信，境外就业部正在审查这些公司。

提高最低工资

此外，马来西亚宣布自2027年6月起将每月最低工资从1700林吉特提高至2000林吉特。总理安瓦尔·易卜拉欣在议会介绍2027年预算案时公布了这一决定。他表示，此次上调将惠及超过400万名工人。

最低工资规定也适用于外国人，包括尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚公民。与此同时，年营业额低于5000万林吉特的微型、小型和中型企业将无须立即实施新标准。约有40万尼泊尔人在马来西亚工作。

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