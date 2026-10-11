Малайзия отклонила просьбу Непала разрешить всем лицензированным агентствам по трудоустройству набирать и направлять непальских работников в страну. Куала-Лумпур сохранит утвержденный список из 25 основных агентств и 250 субагентств, сообщает Kathmandu Post.

В дипломатической ноте малайзийская сторона подтвердила поддержку централизованной системы управления иностранными работниками FWCMS. Агентства, которых нет в утвержденном списке, не смогут направлять работников в Малайзию с 5 ноября. Правительство страны заявляет, что система должна сделать рекрутинг более прозрачным и защитить трудовых мигрантов от эксплуатации.

Спор о системе набора

В Министерстве труда и занятости Непала сообщили, что проводят внутренние консультации после ответа Малайзии. Непальские власти настаивали, что все лицензированные компании по трудоустройству должны иметь равные и конкурентные возможности для направления работников.

Непал уже направил Малайзии три официальных письма с обеспокоенностью из-за ограничительного механизма набора. Малайзия в ответ передала две дипломатические ноты, в которых защитила свою позицию и отказалась пересматривать решение.

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Спор усилился после того, как непальские рекрутинговые агентства попросили выйти из платформы FWCMS, заявив о несправедливых практиках и картелизации. Министр труда Непала Рамджи Ядав также заявлял своему малайзийскому коллеге Раманану Рамакришнану, что ограничение числом 25 основных агентств и 250 субагентств противоречит законам Непала о зарубежном трудоустройстве.

Пока стороны не урегулируют вопрос отбора агентств, набор новых непальских работников в Малайзию фактически приостановлен. Непальские власти прекратили заверять письма-запросы на рабочую силу, поданные агентствами из списка FWCMS, а Департамент зарубежного трудоустройства проверяет эти компании.

Повышение минимальной зарплаты

Отдельно Малайзия объявила о повышении ежемесячной минимальной зарплаты с 1700 до 2000 ринггитов с июня 2027 года. Премьер-министр Анвар Ибрагим представил это решение во время презентации бюджета на 2027 год в парламенте. По его словам, повышение принесет пользу более чем четырем миллионам работников.

Правила о минимальной оплате труда распространяются и на иностранцев, в частности граждан Непала, Бангладеш и Индонезии. В то же время микро-, малые и средние предприятия с годовым оборотом менее 50 млн ринггитов не будут обязаны сразу вводить новую ставку. В Малайзии работают около 400 тысяч непальцев.

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