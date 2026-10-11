Малайзія відхилила прохання Непалу дозволити всім ліцензованим агентствам з працевлаштування набирати та направляти непальських працівників до країни. Куала-Лумпур збереже затверджений перелік із 25 основних агентств і 250 субагенцій, повідомляє Kathmandu Post.

У дипломатичній ноті малайзійська сторона підтвердила підтримку централізованої системи управління іноземними працівниками FWCMS. Агентства, яких немає у затвердженому переліку, не зможуть направляти працівників до Малайзії з 5 листопада. Уряд країни заявляє, що система має зробити рекрутинг прозорішим і захистити трудових мігрантів від експлуатації.

Суперечка щодо системи набору

У Міністерстві праці та зайнятості Непалу повідомили, що проводять внутрішні консультації після відповіді Малайзії. Непальська влада наполягала, що всі ліцензовані компанії з працевлаштування повинні мати рівні та конкурентні можливості для направлення працівників.

Непал уже надіслав Малайзії три офіційні листи із занепокоєнням через обмежувальний механізм набору. Малайзія у відповідь передала дві дипломатичні ноти, в яких захистила свою позицію та відмовилася переглядати рішення.

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Суперечка посилилася після того, як непальські рекрутингові агентства попросили вийти з платформи FWCMS, заявивши про несправедливі практики та картелізацію. Міністр праці Непалу Рамджі Ядав також заявляв малайзійському колезі Раманану Рамакрішнану, що обмеження кількістю 25 основних агентств і 250 субагенцій суперечить законам Непалу про закордонне працевлаштування.

Поки сторони не врегулюють питання відбору агентств, набір нових непальських працівників до Малайзії фактично призупинений. Непальська влада припинила засвідчувати листи-запити на робочу силу, подані агентствами зі списку FWCMS, а Департамент закордонного працевлаштування перевіряє ці компанії.

Підвищення мінімальної зарплати

Окремо Малайзія оголосила про підвищення щомісячної мінімальної зарплати з 1700 до 2000 рингітів із червня 2027 року. Прем'єр-міністр Анвар Ібрагім представив це рішення під час презентації бюджету на 2027 рік у парламенті. За його словами, підвищення принесе користь більш ніж чотирьом мільйонам працівників.

Правила щодо мінімальної оплати праці поширюються і на іноземців, зокрема громадян Непалу, Бангладеш і Індонезії. Водночас мікро-, малі та середні підприємства з річним оборотом менш як 50 млн рингітів не будуть зобов'язані одразу запроваджувати нову ставку. У Малайзії працюють близько 400 тисяч непальців.

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