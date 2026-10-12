Komisja Europejska potwierdziła techniczną gotowość Cypru do przystąpienia do strefy Schengen. Jednocześnie ostateczne przystąpienie kraju wymaga jednomyślnej decyzji Rady UE po konsultacjach z Parlamentem Europejskim, informuje Deutsche Welle.

Cypr i Irlandia pozostają obecnie jedynymi państwami UE poza europejskim obszarem swobodnego przemieszczania się. Nikozja otrzymała pozytywną ocenę Komisji Europejskiej w lipcu po wdrożeniu 120 zaleceń technicznych dotyczących kontroli granicznej, polityki wizowej, dostępu do europejskich baz danych bezpieczeństwa i współpracy policyjnej.

1 października wiceminister migracji i ochrony międzynarodowej Cypru Nikolas Ioannides oświadczył, że wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej uznaje się za zrealizowane. Według niego kolejnym krokiem dla kraju jest uzyskanie niezbędnej zgody politycznej.

Zastrzeżenia Austrii i Niderlandów

Według DW Austria i Niderlandy nieoficjalnie wyraziły zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, związane z Zieloną Linią dzielącą wyspę, a także ze statusem brytyjskich Suwerennych Terytoriów Bazowych. Żaden z tych krajów nie zadeklarował oficjalnie zamiaru zablokowania przystąpienia Cypru, jednak ich stanowisko ma znaczenie: Wiedeń i Haga wcześniej sprzeciwiały się rozszerzeniu strefy Schengen na Bułgarię i Rumunię.

Zielona Linia, mająca około 180 kilometrów długości, dzieli terytoria kontrolowane przez uznawaną międzynarodowo Republikę Cypryjską i północną część wyspy znajdującą się pod kontrolą strony tureckiej. Strefa buforowa jest monitorowana przez siły pokojowe ONZ na Cyprze. Linia nie jest uznawaną międzynarodowo granicą państwową, a przekraczanie między dwiema częściami wyspy odbywa się w dziewięciu wyznaczonych punktach.

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Ekspertka UCLan Cyprus Nasia Hadjigeorgiou zauważyła, że Republika Cypryjska kontroluje punkty przekraczania, ale nie całą długość Zielonej Linii. Jej zdaniem pełna kontrola wymaga albo rozwiązania kwestii cypryjskiej, albo utworzenia ściśle kontrolowanej fizycznej granicy.

Kwestia brytyjskich baz

Dodatkową trudnością są brytyjskie Suwerenne Terytoria Bazowe Akrotiri i Dhekelia, które pozostały pod suwerennością Wielkiej Brytanii po uzyskaniu przez Cypr niepodległości w 1960 roku. Łącznie zajmują 254 kilometry kwadratowe, czyli prawie 3% powierzchni wyspy.

W rejonie Dhekelii znajdują się dwa punkty przekraczania — Pergamos i Strovilia — gdzie kontrole prowadzą władze brytyjskie. Według DW Nikozja i administracja brytyjskich baz rozpoczęły już rozmowy o aktualizacji procedur kontroli granicznej, aby dostosować je do wymogów UE.

Cypr zintensyfikował kontakty dyplomatyczne, aby osiągnąć konsensus. 1 października Ioannides odbył w Luksemburgu dwustronne spotkania z odpowiednikami z Austrii, Niderlandów i Finlandii. Z kolei 7 października przywódcy dziewięciu śródziemnomorskich państw UE we wspólnej deklaracji poparli terminowe zakończenie procedury przystąpienia Cypru do strefy Schengen.

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