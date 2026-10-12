欧盟委员会确认，塞浦路斯已在技术上准备好加入申根区。不过，该国最终加入仍需在与欧洲议会协商后，由欧盟理事会一致作出决定，德国之声报道。

塞浦路斯和爱尔兰目前仍是仅有的两个未加入欧洲自由流动区的欧盟成员国。尼科西亚在落实120项有关边境管制、签证政策、获取欧洲安全数据库以及警务合作的技术建议后，于7月获得欧盟委员会的积极评估。

10月1日，塞浦路斯移民与国际保护部副部长尼古拉斯·约安尼德斯表示，欧盟委员会的所有建议均被视为已完成。他说，该国下一步是获得必要的政治同意。

奥地利和荷兰的担忧

据德国之声报道，奥地利和荷兰非正式表达了与分隔该岛的绿线以及英国主权基地地区地位有关的安全担忧。两国均未正式表示有意阻止塞浦路斯加入，但其立场具有分量：维也纳和海牙此前曾反对将申根区扩大至保加利亚和罗马尼亚。

绿线全长约180公里，将由获国际承认的塞浦路斯共和国控制的地区与由土耳其方面控制的该岛北部地区分隔开来。缓冲区由联合国驻塞浦路斯维和部队监测。该线不是获得国际承认的国界，两部分岛屿之间的通行在九个指定地点进行。

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UCLan Cyprus专家纳西亚·哈吉格奥尔吉乌指出，塞浦路斯共和国控制过境点，但并未控制绿线全线。她认为，要实现全面控制，要么解决塞浦路斯问题，要么建立严格管控的实体边界。

英国基地问题

另一项复杂因素是阿克罗蒂里和德凯利亚英国主权基地地区。塞浦路斯于1960年独立后，这些地区仍处于英国主权之下。两地合计面积为254平方公里，约占全岛面积的近3%。

德凯利亚地区设有两个过境点——佩尔加莫斯和斯特罗维利亚，检查由英国当局实施。据德国之声报道，尼科西亚和英国基地管理部门已开始讨论更新边境管制程序，以使其符合欧盟要求。

塞浦路斯加强了外交接触，以达成共识。10月1日，约安尼德斯在卢森堡与来自奥地利、荷兰和芬兰的同僚举行了双边会谈。10月7日，九个地中海欧盟国家的领导人在联合声明中支持及时完成塞浦路斯加入申根区的程序。

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