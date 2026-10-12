Европейская комиссия подтвердила техническую готовность Кипра к присоединению к Шенгенской зоне. В то же время окончательное вступление страны требует единогласного решения Совета ЕС после консультаций с Европейским парламентом, сообщает Deutsche Welle.

Кипр и Ирландия в настоящее время остаются единственными государствами Евросоюза вне европейской зоны свободного передвижения. Никосия получила положительную оценку Еврокомиссии в июле после выполнения 120 технических рекомендаций по пограничному контролю, визовой политике, доступу к европейским базам данных безопасности и полицейскому сотрудничеству.

1 октября заместитель министра миграции и международной защиты Кипра Николас Иоаннидес заявил, что все рекомендации Еврокомиссии считаются выполненными. По его словам, следующим шагом для страны является получение необходимого политического согласия.

Предостережения Австрии и Нидерландов

По информации DW, Австрия и Нидерланды неофициально выразили опасения в сфере безопасности, связанные с Зеленой линией, разделяющей остров, а также со статусом британских Суверенных базовых территорий. Ни одна из этих стран официально не заявляла о намерении заблокировать вступление Кипра, однако их позиция имеет вес: ранее Вена и Гаага возражали против расширения Шенгенской зоны на Болгарию и Румынию.

Зеленая линия протяженностью около 180 километров разделяет территории, контролируемые международно признанной Республикой Кипр, и северную часть острова, находящуюся под контролем турецкой стороны. Буферная зона находится под наблюдением миротворческих сил ООН на Кипре. Линия не является международно признанной государственной границей, а пересечение между двумя частями острова происходит в девяти определенных пунктах.

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Эксперт UCLan Cyprus Насия Хаджигеоргиу отметила, что Республика Кипр контролирует пункты пересечения, но не всю протяженность Зеленой линии. По ее мнению, для полного контроля необходимо либо урегулирование кипрского вопроса, либо создание строго контролируемой физической границы.

Вопрос британских баз

Дополнительной сложностью являются британские Суверенные базовые территории Акротири и Декелия, которые остались под суверенитетом Великобритании после обретения Кипром независимости в 1960 году. Вместе они занимают 254 квадратных километра, или почти 3% площади острова.

В районе Декелии расположены два пункта пересечения — Пергамос и Стровилия, где проверки осуществляют британские власти. По данным DW, Никосия и администрация британских баз уже начали обсуждать обновление процедур пограничного контроля, чтобы привести их в соответствие с требованиями ЕС.

Кипр усилил дипломатические контакты для достижения консенсуса. 1 октября Иоаннидес провел двусторонние встречи с коллегами из Австрии, Нидерландов и Финляндии в Люксембурге. А 7 октября лидеры девяти средиземноморских государств ЕС в совместной декларации поддержали своевременное завершение процедуры вступления Кипра в Шенгенскую зону.

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