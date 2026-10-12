Єврокомісія підтвердила готовність Кіпру до Шенгену — Deutsche Welle

Європейська комісія підтвердила технічну готовність Кіпру до приєднання до Шенгенської зони. Водночас остаточний вступ країни потребує одностайного рішення Ради ЄС після консультацій з Європейським парламентом, повідомляє Deutsche Welle.

Кіпр та Ірландія нині залишаються єдиними державами Євросоюзу поза європейською зоною вільного пересування. Нікосія отримала позитивну оцінку Єврокомісії у липні після виконання 120 технічних рекомендацій щодо прикордонного контролю, візової політики, доступу до європейських баз даних безпеки та поліцейської співпраці.

1 жовтня заступник міністра міграції та міжнародного захисту Кіпру Ніколас Іоаннідес заявив, що всі рекомендації Єврокомісії вважаються виконаними. За його словами, наступним кроком для країни є отримання необхідної політичної згоди.

Застереження Австрії та Нідерландів

За інформацією DW, Австрія та Нідерланди неофіційно висловили застереження щодо безпеки, пов’язані із Зеленою лінією, яка розділяє острів, а також зі статусом британських суверенних базових територій. Жодна з цих країн офіційно не заявляла про намір заблокувати вступ Кіпру, однак їхня позиція має вагу: раніше Відень і Гаага заперечували проти розширення Шенгену на Болгарію та Румунію.

Зелена лінія завдовжки приблизно 180 кілометрів розділяє території, контрольовані міжнародно визнаною Республікою Кіпр, і північну частину острова, що перебуває під контролем турецької сторони. Буферна зона перебуває під моніторингом миротворчих сил ООН на Кіпрі. Лінія не є міжнародно визнаним державним кордоном, а перетин між двома частинами острова відбувається у дев’яти визначених пунктах.

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Експертка UCLan Cyprus Насія Хаджігеоргіу зазначила, що Республіка Кіпр контролює пункти перетину, але не всю протяжність Зеленої лінії. На її думку, для повного контролю необхідне або врегулювання кіпрського питання, або створення суворо контрольованого фізичного кордону.

Питання британських баз

Додатковою складністю є британські суверенні базові території Акротирі та Декелія, які залишилися під суверенітетом Великої Британії після здобуття Кіпром незалежності 1960 року. Разом вони займають 254 квадратні кілометри, або майже 3% площі острова.

У районі Декелії розташовані два пункти перетину — Пергамос і Стровілія, де перевірки здійснює британська влада. За даними DW, Нікосія та адміністрація британських баз уже почали обговорювати оновлення процедур прикордонного контролю, щоб привести їх у відповідність до вимог ЄС.

Кіпр посилив дипломатичні контакти для досягнення консенсусу. 1 жовтня Іоаннідес провів двосторонні зустрічі з колегами з Австрії, Нідерландів і Фінляндії в Люксембурзі. А 7 жовтня лідери дев’яти середземноморських держав ЄС у спільній декларації підтримали своєчасне завершення процедури вступу Кіпру до Шенгенської зони.

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