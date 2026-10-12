UE zatwierdziła trzyletnią misję wsparcia w Libanie — Jerusalem Post

Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej uzgodnili utworzenie nowej misji wsparcia w Libanie, która będzie doradzać i szkolić libańskie siły zbrojne oraz siły bezpieczeństwa wewnętrznego. Misja ma pomóc wzmocnić kontrolę nad terytorium, bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, informuje Jerusalem Post.

Komponenty cywilny i wojskowy

Według informacji Rady UE początkowy mandat misji przewidziano na trzy lata. Będzie ona miała komponent cywilny i wojskowy. Kierunek wojskowy obejmuje wsparcie doradcze i szkolenia mające wzmocnić zdolności Libańskich Sił Zbrojnych w zakresie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa morskiego.

Komponent cywilny będzie szkolić funkcjonariuszy Libańskich Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym w zakresie zwalczania cyberprzestępczości i przemytu. Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych Kaja Kallas oświadczyła, że Europa jest zainteresowana przyszłością Libanu.

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Przygotowania do rozmieszczenia

Przed rozpoczęciem pracy misji UE musi zakończyć dodatkowe planowanie operacyjne. Przedstawiciel bloku poinformował, że UE ma nadzieję rozmieścić personel nowej misji w ciągu najbliższych miesięcy. W ubiegłym miesiącu Kallas również oświadczyła, że ponad dziesięć państw członkowskich UE jest gotowych zapewnić misji zasoby i personel.

Inicjatywa pojawiła się po tym, jak UE analizowała sposoby wzmocnienia sił libańskich, aby umożliwić armii kraju skoncentrowanie się na rozbrojeniu ugrupowania Hezbollah. Mandat Tymczasowych Sił ONZ w Libanie ma wygasnąć pod koniec 2026 roku, po czym oczekiwany jest roczny etap redukcji i wycofania kontyngentu.

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