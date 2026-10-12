ЕС согласовал трехлетнюю миссию поддержки в Ливане — Jerusalem Post

Министры иностранных дел Европейского Союза согласовали создание новой миссии поддержки в Ливане, которая будет консультировать и обучать Ливанские вооруженные силы и Силы внутренней безопасности. Миссия должна помочь усилить контроль над территорией, безопасность границ и внутреннюю безопасность страны, сообщает Jerusalem Post.

Гражданский и военный компоненты

По информации Совета ЕС, первоначальный мандат миссии рассчитан на три года. Она будет иметь гражданский и военный компоненты. Военное направление предусматривает консультационную поддержку и обучение для укрепления возможностей Ливанских вооруженных сил в сферах пограничной и морской безопасности.

Гражданский компонент будет обучать сотрудников Сил внутренней безопасности Ливана, в частности противодействию киберпреступности и контрабанде. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Европа заинтересована в будущем Ливана.

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Подготовка к развертыванию

Перед началом работы миссии ЕС должен завершить дополнительное оперативное планирование. Представитель блока сообщил, что ЕС надеется развернуть персонал новой миссии в течение ближайших месяцев. В прошлом месяце Каллас также заявляла, что более десяти государств-членов ЕС готовы предоставить для миссии ресурсы и персонал.

Инициатива возникла после того, как ЕС изучал способы усиления ливанских сил, чтобы дать армии страны возможность сосредоточиться на разоружении группировки «Хезболла». Мандат Временных сил ООН в Ливане должен завершиться в конце 2026 года, после чего ожидается годичный этап сокращения и вывода контингента.

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