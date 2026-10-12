欧盟批准在黎巴嫩开展为期三年的支持任务——《耶路撒冷邮报》

欧盟外交部长同意在黎巴嫩设立一项新的支持任务，该任务将为黎巴嫩武装部队和内部安全部队提供咨询和培训。该任务旨在帮助加强对领土的控制、边境安全和该国国内安全，《耶路撒冷邮报》报道。

民事和军事组成部分

据欧盟理事会消息，该任务的初始授权期限为三年。它将包括民事和军事组成部分。军事方向 предусматривает提供咨询支持和培训，以加强黎巴嫩武装部队在边境和海上安全领域的能力。

民事组成部分将培训黎巴嫩内部安全部队人员，尤其是应对网络犯罪和走私。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，欧洲对黎巴嫩的未来感兴趣。

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部署准备

在任务开始工作前，欧盟必须完成额外的行动规划。一名欧盟代表表示，欧盟希望在未来几个月内部署这项新任务的人员。上个月，卡拉斯还表示，超过十个欧盟成员国准备为该任务提供资源和人员。

该倡议是在欧盟研究加强黎巴嫩部队的方法之后提出的，目的是让该国军队能够专注于解除真主党组织的武装。联合国驻黎巴嫩临时部队的授权将于2026年底结束，之后预计将进入为期一年的缩减和撤离部队阶段。

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