Президент Лай закликав Тайвань розвивати ланцюг галузей — Taipei Times

Президент Тайваню Вільям Лай під час промови з нагоди Національного дня в Тайбеї заявив, що країні потрібно розвивати багато галузей економіки, які разом утворять «ланцюг гір-захисниць» та розширять основу економічної сили держави. Як повідомляє Taipei Times, він також закликав провідні компанії, які розширюють діяльність за кордоном, сприяти глибшому закріпленню їхніх ланцюгів постачання на Тайвані.

Лай наголосив, що Тайвань не може покладатися лише на одну ключову галузь. Його слова, ймовірно, стосувалися Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найбільшого у світі контрактного виробника чипів і одного з головних стовпів тайванської економіки. США, Японія та інші держави заохочували компанію будувати заводи за кордоном, щоб посилити безпеку постачань і зменшити залежність від Тайваню.

Стратегічні технології

За словами президента, Виконавчий юань прискорює розвиток стратегічних індустрій і нових технологій. До урядових п’яти надійних секторів він відніс напівпровідники, штучний інтелект, оборону, безпеку та системи спостереження, а також комунікації наступного покоління. Трьома ключовими технологіями в межах 10 нових ініціатив зі створення інфраструктури для ШІ є кремнієва фотоніка, квантові обчислення та робототехніка.

Лай додав, що технологічний розвиток має приносити користь і традиційним галузям. Серед інших напрямів він назвав критично важливі мінерали, біотехнології та охорону здоров’я, створення азійського центру управління активами, громадську інфраструктуру та міське оновлення, креативні індустрії й розвиток туризму до рівня галузі обсягом 1 трлн нових тайванських доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка бізнесу та соціальні плани

Лай повідомив про програму на 100 млрд нових тайванських доларів, або близько 3,14 млрд доларів США, для мікро-, малих і середніх підприємств. Вона має підтримати фінансування, підготовку працівників, цифрову трансформацію, модернізацію для досягнення нульових викидів і вихід на міжнародні канали збуту.

Президент також заявив, що влада має намір зберігати тайванських працівників основною робочою силою, доповнюючи її іноземними працівниками. Зміни до закону про залучення та працевлаштування іноземних фахівців мають розширити можливості для їхнього приїзду й проживання на Тайвані, а також для того, щоб іноземні студенти могли залишатися в країні після завершення навчання.

В енергетиці уряд планує забезпечувати стабільне електропостачання, енергетичну безпеку та перехід до нульових викидів через відновлювану генерацію, накопичувачі, енергоощадність і модернізацію мереж. Із наступного року влада також планує виплачувати по 5 тис. нових тайванських доларів щомісяця на кожну дитину від народження до 18 років.

Читай нас у