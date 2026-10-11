Міносвіти Естонії: дітям до 18 років потрібне навчання в естонській школі — ERR News

В Естонії діти до 18 років, які проживають у країні, повинні навчатися в естонській школі, щоб виконати вимогу щодо обов’язкової освіти. Саме лише зарахування до закордонної школи, зокрема онлайн-школи, не звільняє їх від цього обов’язку, повідомляє ERR News.

Позиція міністерства

Міністерство освіти Естонії повідомило про це під час інформаційного семінару для органів місцевого самоврядування та шкіл. Відомство зазначило, що вимога стосується дітей до 18 років, які переїхали до Естонії, за винятком окремих випадків.

Департамент освіти міської влади Тарту запитав, на якій правовій нормі ґрунтується така вимога, адже Закон про освіту прямо її не встановлює. Старша експертка Міністерства освіти Маріка Пеекман пояснила, що підставою є сукупність положень Закону про освіту та Закону про базову і загальну середню школу.

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Контроль за навчанням

За словами Пеекман, закон не передбачає можливості вважати вимогу обов’язкової освіти виконаною лише через зарахування людини, яка живе в Естонії, до іноземного закладу освіти. Місцева влада має контролювати, чи навчається дитина, чи відповідає навчання необхідним освітнім стандартам і чи не переривається воно.

Вона наголосила, що естонська держава не може автоматично оцінити правовий статус закордонної школи, рівень її навчальної програми, організацію занять і досягнення учнем результатів навчання. Особливо це стосується іноземних онлайн- та альтернативних закладів освіти.

З цього навчального року в Естонії обов’язкове навчання продовжили до 18 років. Після завершення базової школи учні мають продовжити освіту в закладі загальної середньої, професійної або підготовчої освіти. Вимога не поширюється на дітей іноземних дипломатів.

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