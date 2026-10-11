W Estonii dzieci poniżej 18. roku życia mieszkające w kraju muszą uczyć się w estońskiej szkole, aby spełnić wymóg obowiązku nauki. Samo zapisanie do zagranicznej szkoły, w tym szkoły online, nie zwalnia ich z tego obowiązku, informuje ERR News.

Stanowisko ministerstwa

Estońskie Ministerstwo Edukacji poinformowało o tym podczas seminarium informacyjnego dla samorządów lokalnych i szkół. Resort zaznaczył, że wymóg dotyczy dzieci poniżej 18. roku życia, które przeprowadziły się do Estonii, z wyjątkiem niektórych przypadków.

Wydział Edukacji władz miejskich Tartu zapytał, na jakim przepisie prawnym opiera się ten wymóg, ponieważ ustawa o edukacji nie ustanawia go wprost. Starsza ekspertka Ministerstwa Edukacji Marika Peekman wyjaśniła, że podstawą jest zbiór przepisów ustawy o edukacji oraz ustawy o szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

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Kontrola nauki

Jak powiedziała Peekman, prawo nie przewiduje możliwości uznania wymogu obowiązku nauki za spełniony wyłącznie poprzez zapisanie osoby mieszkającej w Estonii do zagranicznej placówki oświatowej. Władze lokalne muszą kontrolować, czy dziecko się uczy, czy nauka spełnia wymagane standardy edukacyjne oraz czy nie zostaje przerwana.

Podkreśliła, że państwo estońskie nie może automatycznie ocenić statusu prawnego zagranicznej szkoły, poziomu jej programu nauczania, organizacji zajęć ani osiągnięcia przez ucznia efektów uczenia się. Dotyczy to w szczególności zagranicznych placówek edukacyjnych online i alternatywnych.

Od tego roku szkolnego w Estonii obowiązek nauki przedłużono do 18. roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie muszą kontynuować edukację w placówce ogólnokształcącej na poziomie ponadpodstawowym, zawodowej lub przygotowawczej. Wymóg nie dotyczy dzieci zagranicznych dyplomatów.

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