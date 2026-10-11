В Эстонии дети до 18 лет, проживающие в стране, должны учиться в эстонской школе, чтобы выполнить требование об обязательном образовании. Само по себе зачисление в зарубежную школу, в том числе онлайн-школу, не освобождает их от этой обязанности, сообщает ERR News.

Позиция министерства

Министерство образования Эстонии сообщило об этом во время информационного семинара для органов местного самоуправления и школ. Ведомство отметило, что требование касается детей до 18 лет, переехавших в Эстонию, за исключением отдельных случаев.

Департамент образования городской власти Тарту спросил, на какой правовой норме основывается такое требование, поскольку Закон об образовании прямо его не устанавливает. Старший эксперт Министерства образования Марика Пеэкман пояснила, что основанием является совокупность положений Закона об образовании и Закона об основных и средних школах.

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Контроль за обучением

По словам Пеэкман, закон не предусматривает возможности считать требование обязательного образования выполненным только из-за зачисления человека, живущего в Эстонии, в иностранное учебное заведение. Местные власти должны контролировать, учится ли ребенок, соответствует ли обучение необходимым образовательным стандартам и не прерывается ли оно.

Она подчеркнула, что эстонское государство не может автоматически оценить правовой статус зарубежной школы, уровень ее учебной программы, организацию занятий и достижение учеником результатов обучения. Особенно это касается иностранных онлайн- и альтернативных учебных заведений.

С этого учебного года в Эстонии обязательное обучение продлили до 18 лет. После окончания основной школы учащиеся должны продолжить образование в учреждении общего среднего, профессионального или подготовительного образования. Требование не распространяется на детей иностранных дипломатов.

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