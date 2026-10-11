在爱沙尼亚，居住在该国的18岁以下儿童必须在爱沙尼亚学校就读，以满足义务教育要求。仅仅注册进入外国学校，包括在线学校，并不能免除他们的这项义务，ERR News报道。

教育部立场

爱沙尼亚教育部在面向地方政府和学校的信息研讨会上宣布了这一消息。该部门指出，这项要求适用于迁居爱沙尼亚的18岁以下儿童，但个别情况除外。

塔尔图市政府教育部门询问，该要求依据哪一项法律规定，因为《教育法》并未明确作出这一规定。教育部高级专家玛丽卡·佩克曼解释说，其依据是《教育法》与《基础学校和普通中学法》相关条款的结合。

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对学习情况的监督

佩克曼表示，法律并未规定，仅因将在爱沙尼亚居住的人注册到外国教育机构，就可视为已满足义务教育要求。地方政府必须监督儿童是否在学习、教育是否符合必要的教育标准，以及学习是否中断。

她强调，爱沙尼亚国家无法自动评估外国学校的法律地位、其课程水平、课程组织情况，以及学生是否达成学习成果。这尤其适用于外国在线教育机构和替代教育机构。

从本学年起，爱沙尼亚将义务教育延长至18岁。学生完成基础学校教育后，必须在普通中等教育、职业教育或预备教育机构继续接受教育。这项要求不适用于外国外交官的子女。

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