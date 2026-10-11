ПАР запустить онлайн-реєстрацію заяв на притулок до 10 листопада — TimesLIVE

У ПАР до 10 листопада планують поетапно запустити онлайн-систему реєстрації та запису на прийом для людей, які мають намір подати заяву про надання притулку. Як повідомляє TimesLIVE, нова модель має зменшити навантаження на офіси прийому біженців, які раніше були переповнені.

Реєстрація через платформу

Очільниця міжвідомчого комітету з питань імміграції Ммамолоко Кубаї заявила, що шукачі притулку спочатку реєструватимуть намір подати заяву на онлайн-платформі. Після цього вони отримуватимуть електронне підтвердження, реєстраційний номер і дату прийому в офісі прийому біженців.

Заявники також мають надати біометричні дані. Видане підтвердження не означатиме надання статусу біженця або візи шукача притулку відповідно до розділу 22 закону, однак слугуватиме доказом того, що людина заявила про свій намір звернутися по притулок.

Захист на час розгляду заяви

За словами Кубаї, міністерство внутрішніх справ доручить прикордонним службам, інспекторам і працівникам установ не заарештовувати, не затримувати та не депортувати власників чинних підтверджень лише через відсутність візи, доки їхні заяви перебувають на розгляді.

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Новий порядок запроваджують після відкликання директиви від 28 вересня, яка спричинила масові заворушення, зокрема підпали в Совето та Дурбані. Попереднє рішення дозволяло іноземцям подавати заяви безпосередньо до офісів міністерства, що призвело до їхнього перевантаження.

Влада ПАР наголошує, що відкликання директиви не скасовує зобов’язання виконати рішення Конституційного суду, яке передбачає доступ іноземців до центрів обробки заяв незалежно від того, чи законно вони в’їхали до країни. Уряд також звертатиметься до суду щодо наглядового рішення та перехідного періоду для зміцнення адміністративних, кадрових та інфраструктурних можливостей.

Особи, чиї попередні заяви про притулок остаточно відхилили, не зможуть подати нову заяву через цю систему. Кубаї також зазначила: якщо заявник не з’явиться на призначений прийом і не попросить продовження строку з поважної причини, його заяву буде анульовано, а людину мають депортувати. За її словами, депортації в країні триватимуть.

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