Republika Południowej Afryki planuje do 10 listopada stopniowo uruchomić internetowy system rejestracji i umawiania wizyt dla osób zamierzających złożyć wniosek o azyl. Jak podaje TimesLIVE, nowy model ma zmniejszyć obciążenie biur przyjmowania uchodźców, które wcześniej były przepełnione.

Rejestracja za pośrednictwem platformy

Przewodnicząca międzyresortowego komitetu ds. imigracji Mmamoloko Kubayi oświadczyła, że osoby ubiegające się o azyl najpierw będą rejestrować zamiar złożenia wniosku na platformie internetowej. Następnie otrzymają elektroniczne potwierdzenie, numer rejestracyjny oraz termin wizyty w biurze przyjmowania uchodźców.

Wnioskodawcy muszą również przekazać dane biometryczne. Wydane potwierdzenie nie będzie oznaczało przyznania statusu uchodźcy ani wizy osoby ubiegającej się o azyl zgodnie z art. 22 ustawy, lecz będzie stanowiło dowód, że dana osoba zgłosiła zamiar ubiegania się o azyl.

Ochrona na czas rozpatrywania wniosku

Według Kubayi ministerstwo spraw wewnętrznych poleci służbom granicznym, inspektorom i pracownikom instytucji, aby nie aresztowali, nie zatrzymywali ani nie deportowali posiadaczy ważnych potwierdzeń wyłącznie z powodu braku wizy, dopóki ich wnioski są rozpatrywane.

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Nową procedurę wprowadza się po wycofaniu dyrektywy z 28 września, która wywołała masowe zamieszki, w tym podpalenia w Soweto i Durbanie. Poprzednia decyzja pozwalała cudzoziemcom składać wnioski bezpośrednio w biurach ministerstwa, co doprowadziło do ich przeciążenia.

Władze RPA podkreślają, że wycofanie dyrektywy nie znosi obowiązku wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które przewiduje dostęp cudzoziemców do centrów przetwarzania wniosków niezależnie od tego, czy legalnie wjechali do kraju. Rząd zwróci się również do sądu w sprawie postanowienia nadzorczego oraz okresu przejściowego na wzmocnienie możliwości administracyjnych, kadrowych i infrastrukturalnych.

Osoby, których wcześniejsze wnioski o azyl zostały ostatecznie odrzucone, nie będą mogły złożyć nowego wniosku za pośrednictwem tego systemu. Kubayi zaznaczyła również, że jeśli wnioskodawca nie stawi się na wyznaczoną wizytę i nie poprosi o przedłużenie terminu z uzasadnionej przyczyny, jego wniosek zostanie anulowany, a osoba ma zostać deportowana. Według niej deportacje w kraju będą kontynuowane.

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