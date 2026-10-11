ЮАР планирует до 10 ноября поэтапно запустить онлайн-систему регистрации и записи на приём для людей, намеревающихся подать заявление о предоставлении убежища. Как сообщает TimesLIVE, новая модель должна снизить нагрузку на офисы приёма беженцев, которые ранее были переполнены.

Регистрация через платформу

Глава межведомственного комитета по вопросам иммиграции Ммамолоко Кубайи заявила, что лица, ищущие убежище, сначала будут регистрировать намерение подать заявление на онлайн-платформе. После этого они будут получать электронное подтверждение, регистрационный номер и дату приёма в офисе приёма беженцев.

Заявители также должны предоставить биометрические данные. Выданное подтверждение не будет означать предоставление статуса беженца или визы лица, ищущего убежище, в соответствии с разделом 22 закона, однако будет служить доказательством того, что человек заявил о намерении обратиться за убежищем.

Защита на время рассмотрения заявления

По словам Кубайи, министерство внутренних дел поручит пограничным службам, инспекторам и сотрудникам учреждений не арестовывать, не задерживать и не депортировать владельцев действительных подтверждений только из-за отсутствия визы, пока их заявления находятся на рассмотрении.

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Новый порядок вводится после отзыва директивы от 28 сентября, которая вызвала массовые беспорядки, в том числе поджоги в Соуэто и Дурбане. Предыдущее решение позволяло иностранцам подавать заявления непосредственно в офисы министерства, что привело к их перегрузке.

Власти ЮАР подчёркивают, что отзыв директивы не отменяет обязательства исполнить решение Конституционного суда, предусматривающее доступ иностранцев к центрам обработки заявлений независимо от того, законно ли они въехали в страну. Правительство также обратится в суд по вопросу надзорного решения и переходного периода для укрепления административных, кадровых и инфраструктурных возможностей.

Лица, чьи предыдущие заявления о предоставлении убежища были окончательно отклонены, не смогут подать новое заявление через эту систему. Кубайи также отметила: если заявитель не явится на назначенный приём и не попросит продления срока по уважительной причине, его заявление будет аннулировано, а человека должны депортировать. По её словам, депортации в стране будут продолжаться.

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