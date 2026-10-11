南非计划在11月10日前分阶段启动在线登记和预约系统，面向有意申请庇护的人士。TimesLIVE报道称，新模式旨在减轻难民接待办公室的压力，这些办公室此前一直人满为患。

通过平台登记

跨部门移民委员会负责人姆马莫洛科·库拜伊表示，寻求庇护者将首先在在线平台上登记其提交申请的意向。随后，他们将收到电子确认函、登记号码以及在难民接待办公室的预约日期。

申请人还必须提供生物识别数据。签发的确认函并不意味着根据该法第22条获得难民身份或寻求庇护者签证，但可作为该人士已表明寻求庇护意向的证明。

申请审理期间的保护

库拜伊表示，内政部将指示边境部门、检查员和机构工作人员，在申请审理期间，不得仅因持有有效确认函者没有签证而对其实施逮捕、拘留或驱逐。

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新程序是在撤销9月28日指令后推出的，该指令曾引发大规模骚乱，包括索韦托和德班发生的纵火事件。此前的决定允许外国人直接向内政部办公室提交申请，导致这些办公室不堪重负。

南非当局强调，撤销该指令并不取消履行宪法法院裁决的义务；该裁决规定，无论外国人是否合法进入该国，他们都可进入申请处理中心。政府还将就监督性裁决和过渡期向法院提出申请，以加强行政、人员和基础设施能力。

此前庇护申请已被最终驳回的人员，将无法通过该系统提交新的申请。库拜伊还指出，如果申请人未按指定时间赴约，且没有因正当理由申请延期，其申请将被取消，该人士应被驱逐出境。她表示，该国的驱逐行动将继续进行。

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