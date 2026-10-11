Президент Тайваня Уильям Лай во время речи по случаю Национального дня в Тайбэе заявил, что стране необходимо развивать множество отраслей экономики, которые вместе образуют «цепочку защитных гор» и расширят основу экономической силы государства. Как сообщает Taipei Times, он также призвал ведущие компании, расширяющие деятельность за рубежом, способствовать более глубокому закреплению их цепочек поставок на Тайване.

Лай подчеркнул, что Тайвань не может полагаться лишь на одну ключевую отрасль. Его слова, вероятно, касались Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов и одного из главных столпов тайваньской экономики. США, Япония и другие государства поощряли компанию строить заводы за рубежом, чтобы усилить безопасность поставок и снизить зависимость от Тайваня.

Стратегические технологии

По словам президента, Исполнительный юань ускоряет развитие стратегических отраслей и новых технологий. К пяти надежным секторам правительства он отнес полупроводники, искусственный интеллект, оборону, безопасность и системы наблюдения, а также коммуникации следующего поколения. Тремя ключевыми технологиями в рамках 10 новых инициатив по созданию инфраструктуры для ИИ являются кремниевая фотоника, квантовые вычисления и робототехника.

Лай добавил, что технологическое развитие должно приносить пользу и традиционным отраслям. Среди других направлений он назвал критически важные минералы, биотехнологии и здравоохранение, создание азиатского центра управления активами, общественную инфраструктуру и городское обновление, креативные индустрии и развитие туризма до уровня отрасли объемом 1 трлн новых тайваньских долларов.

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Поддержка бизнеса и социальные планы

Лай сообщил о программе на 100 млрд новых тайваньских долларов, или около 3,14 млрд долларов США, для микро-, малых и средних предприятий. Она должна поддержать финансирование, подготовку работников, цифровую трансформацию, модернизацию для достижения нулевых выбросов и выход на международные каналы сбыта.

Президент также заявил, что власти намерены сохранять тайваньских работников в качестве основной рабочей силы, дополняя ее иностранными работниками. Изменения в закон о привлечении и трудоустройстве иностранных специалистов должны расширить возможности для их приезда и проживания на Тайване, а также для того, чтобы иностранные студенты могли оставаться в стране после завершения учебы.

В энергетике правительство планирует обеспечивать стабильное электроснабжение, энергетическую безопасность и переход к нулевым выбросам за счет возобновляемой генерации, накопителей энергии, энергосбережения и модернизации сетей. Со следующего года власти также планируют выплачивать по 5 тыс. новых тайваньских долларов ежемесячно на каждого ребенка от рождения до 18 лет.

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