Władze Mjanmy otrzymały polecenie rygorystycznego realizowania limitów uzupełniania armii — informuje BBC News, powołując się na wyciek dokumentów. Na tym tle mieszkańcy miasta Hpa-An, stolicy południowego stanu Karen, mówią o zatrzymywaniu młodych mężczyzn przez osoby w cywilnych ubraniach i ich przymusowym wcielaniu do służby wojskowej.

Według 26-letniego kierowcy tuk-tuka, który ze względów bezpieczeństwa poprosił o niepodawanie jego prawdziwego nazwiska, młodzi i zdolni do pracy mieszkańcy miasta boją się wychodzić na ulicę po zmroku. Część młodych ludzi wyjechała do Tajlandii lub do krewnych w innych częściach kraju.

Obowiązkowa służba

Mjanma znajduje się w stanie wojny domowej od wojskowego zamachu stanu w lutym 2021 roku. Trzy lata później wojskowi wprowadzili obowiązkową służbę: mężczyźni w wieku od 18 do 35 lat oraz kobiety w wieku od 18 do 27 lat muszą służyć przez co najmniej dwa lata. Za odmowę grozi kara do pięciu lat więzienia.

Naung Yoe, przedstawiciel ds. wojskowych Myanmar Defense and Security Institute i były oficer, który dołączył do ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa, powiedział BBC, że siły bezpieczeństwa śledzą przemieszczanie się młodych ludzi, zatrzymują osoby pod pretekstem spełniania kryteriów poboru, grożą więzieniem w celu wymuszenia pieniędzy oraz dokonują zatrzymań podczas sprawdzania list mieszkańców. Według szacunków BBC od początku 2024 roku junta powołała około 100 tys. młodych ludzi, przy czym znaczna część została objęta poborem z użyciem przymusu, wymuszeń lub uprowadzeń.

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Międzynarodowe organizacje praw człowieka Amnesty International, Human Rights Watch i Fortify Rights również informowały o uprowadzeniach cywilów i przymusowym wcielaniu do wojska. Organizacja badawcza Myanmar Witness podała, że liczba ogłoszeń o osobach zaginionych w styczniu wzrosła z czterech w 2021 roku do 82 w 2025 roku; większość zaginionych stanowili mężczyźni i chłopcy.

Twierdzenia o sprzedaży poborowych

Mieszkanka Rangunu Ma Moe San Pan oświadczyła, że jej 33-letni mąż Phyo Wai został w maju 2025 roku zabrany do administracji dzielnicy, a później zadzwonił z centrum rekrutacji wojskowej w innej części miasta. Według niej krewny pracujący w administracji dzielnicy przekazał jej męża innej dzielnicy, aby wypełnić jej limit poboru, za 4 mln kiatów. BBC nie udało się skontaktować z tym krewnym.

Administrator dzielnicy U Maung Maung Lwin przyznał, że uczestniczył w skierowaniu Phyo Wai do organów rekrutacji wojskowej. Jednocześnie zaprzeczył, że przekazano za to pieniądze. Kobieta poinformowała, że policja przyjęła jej zawiadomienia dotyczące okoliczności poboru męża oraz oszustwa, lecz odmówiła zakwalifikowania pierwszego epizodu jako handlu ludźmi.

Pod koniec sierpnia policja w Rangunie zatrzymała pracownika straży pożarnej i jego zięcia pod zarzutem uprowadzenia czterech młodych mężczyzn, których, według BBC, rzekomo planowano sprzedać na potrzeby poboru. Mężczyzn, jak podało medium, zwabiono obietnicami zatrudnienia i przetrzymywano w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach. Pracownikowi straży pożarnej postawiono zarzut uprowadzenia lub bezprawnego pozbawienia wolności; grozi mu do siedmiu lat więzienia.

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