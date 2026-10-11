Niektórzy Republikanie w Kongresie USA skrytykowali porozumienie administracji prezydenta Donalda Trumpa, które miałoby pozwolić Rosji — państwu agresorowi — dostarczać do 300 tys. ton oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych i na rynek światowy. Jak informuje The Hill, porozumienie jest omawiane w obliczu globalnego niedoboru paliwa i obaw związanych ze wzrostem kosztów energii.

Krytyka porozumienia

Senator John Kennedy oświadczył, że popiera dążenie prezydenta do obniżenia cen diesla, jednak nie popiera importu paliwa z Rosji. „Nie popieram jego decyzji o importowaniu tego od Putina. Władimir Putin jest rzeźnikiem. Jest rzeźnikiem wobec własnego narodu i wobec dobrych ludzi Ukrainy” — powiedział Kennedy.

Były członek Izby Reprezentantów Mike Rogers również wypowiedział się przeciwko importowi diesla z Rosji. Jak zaznaczył, wezwał do tymczasowego zakazu eksportu, aby złagodzić sytuację rolników w okresie żniw.

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Inicjatywa ustawodawcza

Kongresmen Brian Fitzpatrick przedstawił ponadpartyjny projekt ustawy Ronald Reagan Peace Through Strength Act, który, jak powiedział, ma uniemożliwić Trumpowi zniesienie sankcji. Kongresmen Don Bacon już dołączył do inicjatywy jako współautor, przy czym źródło nie precyzuje, kto jest jej współautorem z Partii Demokratycznej.

Fitzpatrick oświadczył również, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma zdecydowane poparcie Kongresu USA, Amerykanów i Ukraińców. Były przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul wyraził obawy, że zniesienie sankcji dotyczących rosyjskiej ropy może finansować machinę wojenną Kremla.

Senatorka Lisa Murkowski wezwała Trumpa do wykorzystania dostępnych uprawnień sankcyjnych wobec Rosji, zamiast pozwalać jej eksportować diesel, uzyskiwać dochody i kontynuować wojnę przeciwko Ukrainie.

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