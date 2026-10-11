Некоторые республиканцы в Конгрессе США раскритиковали соглашение администрации президента Дональда Трампа, которое могло бы позволить России — государству-агрессору — поставлять до 300 тысяч тонн дизельного топлива в США и на мировой рынок. Как сообщает The Hill, договоренность обсуждается на фоне глобального дефицита топлива и обеспокоенности ростом энергетических расходов.

Критика соглашения

Сенатор Джон Кеннеди заявил, что поддерживает стремление президента снизить цены на дизель, однако не поддерживает импорт топлива из России. «Я не поддерживаю его решение импортировать это у Путина. Владимир Путин — мясник. Он мясник для собственного народа и для хороших людей Украины», — сказал Кеннеди.

Бывший член Палаты представителей Майк Роджерс также выступил против импорта дизеля из России. По его словам, он призвал временно запретить экспорт, чтобы облегчить ситуацию для фермеров в период сбора урожая.

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Законодательная инициатива

Конгрессмен Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект Ronald Reagan Peace Through Strength Act, который, по его словам, должен помешать Трампу отменить санкции. Конгрессмен Дон Бейкон уже присоединился к инициативе в качестве соавтора, при этом источник не уточняет, кто является ее соавтором от Демократической партии.

Фицпатрик также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет подавляющую поддержку Конгресса США, американцев и украинцев. Бывший председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол выразил обеспокоенность тем, что отмена санкций в отношении российской нефти может финансировать военную машину Кремля.

Сенатор Лиза Мурковски призвала Трампа применять имеющиеся санкционные полномочия в отношении России, а не позволять ей экспортировать дизель, получать доходы и продолжать войну против Украины.

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