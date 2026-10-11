BBC News报道称，援引泄露文件，缅甸当局收到命令，必须严格完成补充军队的配额。在此背景下，南部克伦邦首府帕安的居民称，身着便装的人拘押年轻男性，并强迫他们服兵役。

一名26岁的嘟嘟车司机出于安全考虑要求不透露真实姓名。他表示，该市年轻且有劳动能力的居民害怕在天黑后出门。一些年轻人已前往泰国，或投靠该国其他地区的亲属。

强制服役

自2021年2月军事政变以来，缅甸一直处于内战状态。三年后，军方实施强制兵役：18至35岁的男性和18至27岁的女性必须服役至少两年。拒绝服役最高可被判处五年监禁。

Myanmar Defense and Security Institute军事事务代表、曾加入公民不服从运动的前军官瑙约对BBC表示，安全部队追踪年轻人的行踪，以符合征兵标准为由拘押人员，以监禁相威胁来勒索钱财，并在核查居民名单时实施逮捕。据BBC估计，自2024年初以来，军政府已征召约10万名年轻人，其中很大一部分是通过胁迫、勒索或绑架方式征召的。

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国际人权组织国际特赦组织、人权观察和Fortify Rights也曾表示，存在绑架平民和强迫其参军的情况。研究机构Myanmar Witness称，1月份失踪人员公告的数量从2021年的4则增至2025年的82则；失踪者大多数为男性和男孩。

有关贩卖应征者的说法

仰光居民玛莫桑潘表示，2025年5月，她33岁的丈夫漂瓦伊被带到区行政机构，后来他从该市另一地区的征兵中心打来电话。她说，一名在区行政机构工作的亲属以400万缅元将她的丈夫转交给另一个区，以完成其征兵配额。BBC未能联系上这名亲属。

区管理员吴貌貌伦承认，他参与了将漂瓦伊送往军方征兵机构一事。但他否认为此有金钱交付。这名女子表示，警方受理了她关于其丈夫被征兵的情况以及诈骗的报案，但拒绝将第一起事件定性为人口贩运。

8月底，仰光警方拘留了一名消防部门员工及其女婿，他们涉嫌绑架4名年轻男性。据BBC报道，这些人据称原本计划被卖去用于征兵。该媒体称，这些男子被就业承诺诱骗，并被关押在专门布置的房间里。这名消防部门员工被控绑架或非法剥夺自由，最高面临7年监禁。

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