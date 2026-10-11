Власти Мьянмы получили приказ жестко выполнять квоты на пополнение армии, сообщает BBC News со ссылкой на утечку документов. На этом фоне жители города Хпа-Ан, столицы южного штата Карен, рассказывают о задержаниях молодых мужчин людьми в гражданской одежде и их принудительном привлечении к военной службе.

По словам 26-летнего водителя тук-тука, который из соображений безопасности попросил не называть его настоящее имя, молодые и трудоспособные жители города боятся выходить на улицу после наступления темноты. Часть молодых людей уехала в Таиланд или к родственникам в других районах страны.

Обязательная служба

Мьянма находится в состоянии гражданской войны после военного переворота в феврале 2021 года. Через три года военные ввели обязательную службу: мужчины в возрасте от 18 до 35 лет и женщины от 18 до 27 лет должны служить не менее двух лет. За отказ предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Наун Йо, представитель по военным вопросам Myanmar Defense and Security Institute и бывший офицер, присоединившийся к движению гражданского неповиновения, заявил BBC, что силовики отслеживают передвижения молодежи, задерживают людей под предлогом соответствия критериям призыва, угрожают тюремным заключением для вымогательства денег и проводят аресты во время проверок списков жителей. По оценке BBC, с начала 2024 года хунта призвала около 100 тысяч молодых людей, причем значительную часть — с применением принуждения, вымогательства или похищений.

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Международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Fortify Rights также заявляли о похищениях гражданских лиц и принудительном привлечении в армию. Исследовательская организация Myanmar Witness сообщила, что число объявлений о пропавших без вести людях в январе выросло с четырех в 2021 году до 82 в 2025 году; большинство пропавших составляли мужчины и мальчики.

Заявления о продаже призывников

Жительница Янгона Ма Мо Сан Пан заявила, что ее 33-летнего мужа Пхьо Ваи в мае 2025 года забрали в администрацию участка, а позднее он позвонил из центра набора в армию в другой части города. По ее словам, родственник, работавший в администрации участка, передал ее мужа другому участку для выполнения призывной квоты за 4 млн кьятов. BBC не удалось связаться с этим родственником.

Администратор участка У Маунг Маунг Лвин признал, что участвовал в направлении Пхьо Ваи в органы военного набора. При этом он отрицал, что за это передавались деньги. Женщина сообщила, что полиция приняла ее заявления относительно обстоятельств призыва мужа и мошенничества, но отказалась квалифицировать первый эпизод как торговлю людьми.

В конце августа полиция Янгона задержала сотрудника пожарной службы и его зятя по подозрению в похищении четырех молодых мужчин, которых, по данным BBC, якобы планировали продать для призыва. Мужчин, как сообщает издание, заманили обещаниями трудоустройства и удерживали в специально оборудованных комнатах. Сотруднику пожарной службы предъявили обвинение в похищении или незаконном лишении свободы; ему грозит до семи лет лишения свободы.

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