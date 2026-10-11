Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Tennessee oświadczył, że Iran może nasilić swoje działania przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA 3 listopada. Według niego Teheran może uważać, że zaszkodzi to Stanom Zjednoczonym, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenia dotyczące konfrontacji z Iranem

Trump oświadczył również, że Waszyngton może szybko zakończyć konfrontację z Iranem. Twierdził, że wykazywał powściągliwość wobec Teheranu, mimo, jak powiedział, zniszczenia irańskiej floty.

Prezydent USA twierdził także, że od końca lutego zatopiono 159 irańskich statków. Wcześniej mówił, że wojna z Iranem może zakończyć się wkrótce po wyborach 3 listopada. Trump nie kandyduje w wyborach, jednak prowadzi kampanię na rzecz republikanów, którzy dążą do utrzymania kontroli nad jedną lub obiema izbami Kongresu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cieśnina Ormuz i porozumienie ramowe

Osobno Trump zasugerował możliwość zmiany nazwy Cieśniny Ormuz na Cieśninę Trumpa. W materiale zaznaczono, że USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, po czym Teheran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi w regionie. Faktycznie zatrzymało to komercyjny transport ropy przez strategiczny szlak wodny i spowodowało wzrost światowych cen energii.

W czerwcu USA i Iran podpisały porozumienie ramowe po działaniach mediacyjnych Pakistanu i Kataru, aby zakończyć działania wojenne i rozpocząć negocjacje. Jego wdrażanie później utknęło w martwym punkcie z powodu rozbieżności, w tym dotyczących bezpieczeństwa i żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Czytaj nas na