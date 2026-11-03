W Polsce większość dużych sieci handlowych, supermarketów, dyskontów i sklepów w centrach handlowych nie będzie działać przez cztery dni z rzędu — od czwartku 24 grudnia do niedzieli 27 grudnia 2026 roku. Taki harmonogram będzie wynikał z połączenia świąt Bożego Narodzenia i niedzieli objętej zakazem handlu, informuje RMF24.

Dlaczego sklepy nie będą działać

Wigilia, 24 grudnia, jest w Polsce ustawowo wolnym dniem od 2025 roku. W 2026 roku przypada w czwartek. Kolejne dwa dni — 25 i 26 grudnia — są świętami Bożego Narodzenia, podczas których również obowiązują ograniczenia handlu. Niedziela 27 grudnia będzie niedzielą niehandlową.

Według informacji portalu, jeśli przepisy nie zostaną zmienione, taki sam układ kalendarza wystąpi ponownie dopiero w 2037 roku. Środa 23 grudnia będzie ostatnim dniem przed świętami, kiedy będzie można zrobić zakupy w dużych sklepach. Sieci handlowe mogą tego dnia wydłużyć godziny pracy, ale konkretne harmonogramy operatorzy opublikują bliżej świąt.

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Wyjątki od zakazu handlu

Czterodniowa przerwa nie będzie oznaczać całkowitego zamknięcia wszystkich placówek handlowych. Ustawa przewiduje wyjątki, w szczególności dla małych sklepów, w których sprzedaż osobiście prowadzi właściciel. Pod określonymi warunkami mogą mu pomagać najbliżsi krewni.

Część małych sklepów i punktów franczyzowych może działać w dni świąteczne, jednak będzie to zależało od decyzji ich właścicieli. RMF24 radzi, aby nie odkładać wszystkich zakupów na 23 grudnia, lecz rozłożyć je na kilka dni. W grudniu 2026 roku przed Bożym Narodzeniem przewidziano także trzy niedziele handlowe — 6, 13 i 20 grudnia.

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